Тайваньские ВВС заявили о потере связи с F-16 во время учений
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Тайваньские военно-воздушные силы сообщают, что во время начавшихся в понедельник ежегодных военных учений "Хань гуан", была потеряна связь с одним из истребителей F-16 ВВС страны.
https://www.taiwannews.com.tw/en/index
Согласно сообщению военного ведомства Тайваня, самолет вылетел с базы "Хуалянь" в 13:43 по местному времени (08:43 мск), самолетом управлял опытный пилот майор У Мин. Отметка самолета на радаре, а также связь с самолетом были потеряны во время пролета истребителя над горной местностью на северо-востоке острова. Минобороны направило на место предполагаемого крушения вертолет S-70С и поисковый самолет. Отмечается, что пропавший истребитель F-16 был одноместный.
Позднее тайваньские СМИ сообщили, что в районе горной тропы Синьбэй-Вуфен обнаружены обломки, похожие на фрагменты самолета. На данный момент не известно, принадлежат ли они пропавшему истребителю F-16 ВВС. На место направлена поисково-спасательная экспедиция.
Крупнейшие ежегодные военные учения"Хань гуан" с боевой стрельбой стартовали на острове в понедельник рано утром и продлятся до конца недели. Во время учений отрабатываются совместные операции на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова.
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04.06.2018
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