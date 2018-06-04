Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Тайваньские ВВС заявили о потере связи с F-16 во время учений

05.06.2018 Военное обозрение 319 0
0
Понравилась новость?
 0

Тайваньские военно-воздушные силы сообщают, что во время начавшихся в понедельник ежегодных военных учений "Хань гуан", была потеряна связь с одним из истребителей F-16 ВВС страны.

https://www.taiwannews.com.tw/en/index

Согласно сообщению военного ведомства Тайваня, самолет вылетел с базы "Хуалянь" в 13:43 по местному времени (08:43 мск), самолетом управлял опытный пилот майор У Мин. Отметка самолета на радаре, а также связь с самолетом были потеряны во время пролета истребителя над горной местностью на северо-востоке острова. Минобороны направило на место предполагаемого крушения вертолет S-70С и поисковый самолет. Отмечается, что пропавший истребитель F-16 был одноместный.

Позднее тайваньские СМИ сообщили, что в районе горной тропы Синьбэй-Вуфен обнаружены обломки, похожие на фрагменты самолета. На данный момент не известно, принадлежат ли они пропавшему истребителю F-16 ВВС. На место направлена поисково-спасательная экспедиция.

Крупнейшие ежегодные военные учения"Хань гуан" с боевой стрельбой стартовали на острове в понедельник рано утром и продлятся до конца недели. Во время учений отрабатываются совместные операции на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Тайвань
Продукция
F-16
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы