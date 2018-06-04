Тайваньские ВВС заявили о потере связи с F-16 во время учений

Тайваньские военно-воздушные силы сообщают, что во время начавшихся в понедельник ежегодных военных учений "Хань гуан", была потеряна связь с одним из истребителей F-16 ВВС страны.

https://www.taiwannews.com.tw/en/index

Согласно сообщению военного ведомства Тайваня, самолет вылетел с базы "Хуалянь" в 13:43 по местному времени (08:43 мск), самолетом управлял опытный пилот майор У Мин. Отметка самолета на радаре, а также связь с самолетом были потеряны во время пролета истребителя над горной местностью на северо-востоке острова. Минобороны направило на место предполагаемого крушения вертолет S-70С и поисковый самолет. Отмечается, что пропавший истребитель F-16 был одноместный.

Позднее тайваньские СМИ сообщили, что в районе горной тропы Синьбэй-Вуфен обнаружены обломки, похожие на фрагменты самолета. На данный момент не известно, принадлежат ли они пропавшему истребителю F-16 ВВС. На место направлена поисково-спасательная экспедиция.

Крупнейшие ежегодные военные учения"Хань гуан" с боевой стрельбой стартовали на острове в понедельник рано утром и продлятся до конца недели. Во время учений отрабатываются совместные операции на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова.