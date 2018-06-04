Всеармейский этап конкурса "Морской десант - 2018" стартовал на полигоне под Калининградом
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Морской десант. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Победители представят Россию на международных состязаниях в Китае
КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Церемония открытия всеармейского этапа конкурса подразделений морской пехоты "Морской десант - 2018" Армейских международных игр прошла в понедельник на полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"В течение предстоящей недели участники всеармейского конкурса - более 200 морских пехотинцев, представляющие команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы, а также в вождении бронетехники по пересеченной местности и на плаву", - рассказал он.
Мартов уточнил, что на десятикилометровой трассе соревнований, 600 метров которой проложены по Балтийскому морю, создано более 30 препятствий различной сложности. При преодолении ее конкурсантам предстоит выполнять стрельбы из вооружения бронетранспортеров - автоматической пушки 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личного стрелкового оружия - автомата Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. На трассе морских пехотинцев поджидают траншеи, рвы, минно-взрывные заграждения и водные преграды.
Победители представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в июле в Китае.
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04.06.2018
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