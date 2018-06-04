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Экипаж новейшего корабля "Вышний Волочек" начал подготовку к выходу в море

05.06.2018 ТАСС 382 0
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Вышний Волочек
Буксируемый из Зеленодольска в Новороссийск по Волге законченный постройкой на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636). Саратов, 22.07.2017.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

Корабль был принят в состав Черноморского флота 1 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Вышний Волочек" Черноморского флота начал подготовку к первому выходу на боевую службу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе флота.

"Специальная курсовая задача (К-1) является начальным этапом в системе боевой подготовки корабля к выполнению задач по предназначению. Данная курсовая задача экипажем корабля в составе Черноморского флота будет выполняться впервые", - отметили в пресс-службе флота.

Моряки будут проводить различные корабельные учения: по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне, выполнят мероприятия по противодиверсионной обороне корабля при стоянке в пункте базирования.

"Отрабатываются вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки корабля к приему оружия и плаванию в море. Следующим этапом подготовки экипажей станут выходы в Черное море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений", - сообщили в пресс-службе.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек", принятый в состав Черноморского флота 1 июня, в ближайшее время отправится на службу в средиземноморскую эскадру ВМФ РФ.

Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии "Буян-М" и пока единственным кораблем этого класса в составе Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
Калибр КР
ЧФ

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