Очередная коррекция орбиты МКС предварительно запланирована на 21 июня



Международная космическая станция (МКС).

Источник: © NASA/Crew of STS-132 Международная космическая станция (МКС).Источник: © NASA/Crew of STS-132

Это будет сделано для создания оптимальных баллистических условий перед запуском корабля "Прогресс МС-09"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) предварительно намечена на 21 июня, она будет проведена для создания оптимальных баллистических условий перед запуском корабля "Прогресс МС-09". Об этом сообщил ТАСС представитель подмосковного Центра управления полетами.

"Провести коррекцию орбиты МКС предварительно намечено 21 июня. Цель маневра - создание оптимальных баллистических условий для запуска грузового корабля "Прогресс МС-09", - сказал он, отметив, что точное время проведения коррекции пока не известно.

В прошлый раз орбиту МКС корректировали 13 мая. Тогда маневр был проведен в 01:07 мск с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-08", которые проработали 172 секунды. После коррекции средняя высота орбиты полета МКС увеличилась на 600 метров и составила 404,7 км.

Ранее ТАСС сообщал, что запуск грузовика "Прогресс МC-09" запланирован на 10 июля. Тогда источник агентства рассказал, что на этом корабле может быть отработана двухвитковая схема полета к МКС. Она предполагает, что корабль облетит Землю дважды, что займет три часа. Сейчас обычно используется шестичасовая схема, при которой корабль облетает планету четыре раза, пока это самая быстрая схема - ранее на путь к МКС уходило двое суток.