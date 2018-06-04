Очередная коррекция орбиты МКС предварительно запланирована на 21 июня
|
|
Международная космическая станция (МКС).
Источник: © NASA/Crew of STS-132
Это будет сделано для создания оптимальных баллистических условий перед запуском корабля "Прогресс МС-09"
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) предварительно намечена на 21 июня, она будет проведена для создания оптимальных баллистических условий перед запуском корабля "Прогресс МС-09". Об этом сообщил ТАСС представитель подмосковного Центра управления полетами.
"Провести коррекцию орбиты МКС предварительно намечено 21 июня. Цель маневра - создание оптимальных баллистических условий для запуска грузового корабля "Прогресс МС-09", - сказал он, отметив, что точное время проведения коррекции пока не известно.
В прошлый раз орбиту МКС корректировали 13 мая. Тогда маневр был проведен в 01:07 мск с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-08", которые проработали 172 секунды. После коррекции средняя высота орбиты полета МКС увеличилась на 600 метров и составила 404,7 км.
Ранее ТАСС сообщал, что запуск грузовика "Прогресс МC-09" запланирован на 10 июля. Тогда источник агентства рассказал, что на этом корабле может быть отработана двухвитковая схема полета к МКС. Она предполагает, что корабль облетит Землю дважды, что займет три часа. Сейчас обычно используется шестичасовая схема, при которой корабль облетает планету четыре раза, пока это самая быстрая схема - ранее на путь к МКС уходило двое суток.
|
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2018 Все ниже и ниже
21.05.2018 Российский грузовозвращаемый космический корабль будет создан в 2022 году
17.05.2018 Российский "Прогресс" останется самым отсталым
15.05.2018 Орбиту МКС подняли на 600 м перед посадкой и стартом пилотируемых "Союзов"
15.05.2018 ЦУП скорректирует орбиту МКС перед возвращением "Союза"
19.04.2018 ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей "Союз"
28.03.2018 Второй скафандр нового поколения "Орлан МКС" доставят на орбиту в июле
15.03.2018 Орбиту МКС подняли на 400 метров перед пилотируемыми запусками