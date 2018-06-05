Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России



Многоразовый ускоритель "Байкал" на выставке МАКС-2001. Источник: skyscrapercity.com. Многоразовый ускоритель "Байкал" на выставке МАКС-2001. Источник: skyscrapercity.com.

Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Несколько демонстраторов возвращаемых самолетным способом многоразовых космических ступеней будет изготовлено в России. Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора компании "Ильюшин" по управлению проектами Дмитрий Герасимов.

Как отметил Герасимов, изучив все подобные проекты, специалисты пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение самолетным способом. Проработкой этой программы занимается Центр аэрокосмических технологий на заводе им. Мясищева совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Роскосмосом. "В рамках аванпроекта подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и прочее. После принятия решения о продолжении этой работы мы приступим к техническому проектированию, целью которого станет создание ряда летных демонстраторов", - рассказал Герасимов.

По его словам, итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту и заканчивая возвращением и автоматической посадкой.

Детали проекта

На сайте Фонда перспективных исследований сообщается, что летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год.

По его данным, система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 килограммов, при проектировании использован технологический задел проекта многоразового ускорителя "Байкал". "Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59-66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель", - говорится в сообщении.

В ФПИ отмечают, что было проведено сравнение нескольких альтернативных аэродинамических компоновок и произведены расчеты газодинамики и теплообмена изделия на возвратной траектории. Инженерно-конструкторские проработки показали достаточную технологическую готовность к созданию демонстратора.

По предварительным расчетам, стоимость вывода полезной нагрузки многоразовой системой будет в 1,5-2 раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей, работающих на криогенном топливе "жидкий кислород - сжиженный метан". Запуск предполагается осуществлять с мобильных пусковых комплексов.

В настоящее время возвращаемые ступени использует в своих ракетах американская частная компания SpaceX. Они садятся ракетным способом - за счет двигателей и раскладывающихся опор.