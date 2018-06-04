К концу года войска ЗВО будут укомплектованы современной техникой на 65 проц.



152-мм пушка-гаубица Д-20 механизированной колонны войск Западного военного округа (ЗВО).

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев 152-мм пушка-гаубица Д-20 механизированной колонны войск Западного военного округа (ЗВО).Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 4 июня. Перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники позволяет существенно увеличить боевой потенциал соединений и воинских частей Западного военного округа.

В войска округа до конца текущего года планируется поступление более 1000 ед. современной боевой техники, что позволит довести общий процент укомплектованности современной техникой и вооружением до 65 проц. Об этом заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

Продолжается масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки. В рамках внедрения опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике, проводится переоснащение объектов учебно-материальной базы на учебно-тактических полях и войсковых стрельбищах полигонов соединений и воинских частей.

В частности, оборудованы макеты фасадов зданий и проломов с окнами для подготовки снайперских пар, расчетов пулеметов и противотанковых гранатометов, оборудованы учебные места для отработки задач в составе подразделений для ведения боя в населенном пункте.

Возведены "сирийские валы" для отработки вопросов ведения фланговой стрельбы из боевых машин, а также габионные укрытия для танков и БМП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.