К концу года войска ЗВО будут укомплектованы современной техникой на 65 проц.
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152-мм пушка-гаубица Д-20 механизированной колонны войск Западного военного округа (ЗВО).
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
ЦАМТО, 4 июня. Перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники позволяет существенно увеличить боевой потенциал соединений и воинских частей Западного военного округа.
В войска округа до конца текущего года планируется поступление более 1000 ед. современной боевой техники, что позволит довести общий процент укомплектованности современной техникой и вооружением до 65 проц. Об этом заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.
Продолжается масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки. В рамках внедрения опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике, проводится переоснащение объектов учебно-материальной базы на учебно-тактических полях и войсковых стрельбищах полигонов соединений и воинских частей.
В частности, оборудованы макеты фасадов зданий и проломов с окнами для подготовки снайперских пар, расчетов пулеметов и противотанковых гранатометов, оборудованы учебные места для отработки задач в составе подразделений для ведения боя в населенном пункте.
Возведены "сирийские валы" для отработки вопросов ведения фланговой стрельбы из боевых машин, а также габионные укрытия для танков и БМП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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04.06.2018
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