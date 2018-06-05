Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
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57-мм боевой модуль АУ-220М.
Источник: vestnik-rm.ru
ЦАМТО, 4 июня. Проведены испытания новейшего боевого модуля АУ-220М, предназначенного для установки на боевой машине пехоты БМП-3.
Модуль имеет улучшенные боевые характеристики. Предназначение – борьба с наземными и воздушными целями. АУ-220М имеет повышенную точность стрельбы, усиленные проникающие способности и запреградное действие боеприпаса калибра 57 мм. Модуль может иметь дистанционное управление, при этом экипаж имеет возможность находиться вне корпуса БМП.
Новое изделие универсально. АУ-220М может быть использован вместе с различными существующими и перспективными образцами бронетехники, установлен не только на машины типа БМП-3, БМПТ "Терминатор", но и на перспективные платформы, такие как "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", кроме того на корабли и катера малого водоизмещения.
Также важной конструктивной особенностью является то, что угол подъема ствола пушки АУ 220М значительно выше, чем у классической артиллерийской установки. Это повышает боеспособность в городских условиях и дает возможность вести огонь по воздушным целям. БМП-3, оснащенная новым боевым модулем, способна вести огонь с места, на ходу и на плаву.
Максимальная скорострельность АУ-220М – 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – до 14,5 км, боекомплект – 80 выстрелов. В боекомплекте – многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм, боекомплект – 1000 патронов. Модуль имеет возможность вращения на 360 град. по горизонту, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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04.06.2018
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Враг
8472
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№1
05.06.2018 15:52
Цитата
Максимальная скорострельность АУ-220М – 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – до 14,5 км, боекомплект – 80 выстрелов.Пострелял минуту и всё? Это ж не зенитка с 10000 выстрелами в минуту, может подольше надо иметь возможность стрелять? Или выцеливать каждый выстрел как из ОБТ?
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Байкал57
844
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№2
05.06.2018 16:09
Таскать сверху на броне как у "Василька" по пять снарядов обоймы, по весу подходят руками.
Вот еще пару войн на Ближнем и уже в Средней Азии война будет, все Ми и Ка с 57мм пушечками, с дальностью 20км. на максимальной высоте,(Нижегородцы обещали дальность 17км пехтуре и десантуре).
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