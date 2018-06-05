Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем

05.06.2018 ЦАМТО 659 2
0
Понравилась новость?
 0
БМ АУ-220М
57-мм боевой модуль АУ-220М.
Источник: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 4 июня. Проведены испытания новейшего боевого модуля АУ-220М, предназначенного для установки на боевой машине пехоты БМП-3.

Модуль имеет улучшенные боевые характеристики. Предназначение – борьба с наземными и воздушными целями. АУ-220М имеет повышенную точность стрельбы, усиленные проникающие способности и запреградное действие боеприпаса калибра 57 мм. Модуль может иметь дистанционное управление, при этом экипаж имеет возможность находиться вне корпуса БМП.

Новое изделие универсально. АУ-220М может быть использован вместе с различными существующими и перспективными образцами бронетехники, установлен не только на машины типа БМП-3, БМПТ "Терминатор", но и на перспективные платформы, такие как "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", кроме того на корабли и катера малого водоизмещения.

Также важной конструктивной особенностью является то, что угол подъема ствола пушки АУ 220М значительно выше, чем у классической артиллерийской установки. Это повышает боеспособность в городских условиях и дает возможность вести огонь по воздушным целям. БМП-3, оснащенная новым боевым модулем, способна вести огонь с места, на ходу и на плаву.

Максимальная скорострельность АУ-220М – 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – до 14,5 км, боекомплект – 80 выстрелов. В боекомплекте – многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм, боекомплект – 1000 патронов. Модуль имеет возможность вращения на 360 град. по горизонту, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
АУ-220М
БМП-3
БМПТ Рамка-99
Бумеранг
Курганец-25
ПТ-76
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Враг
8472
№1
05.06.2018 15:52
Цитата
Максимальная скорострельность АУ-220М – 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – до 14,5 км, боекомплект – 80 выстрелов.
Пострелял минуту и всё? Это ж не зенитка с 10000 выстрелами в минуту, может подольше надо иметь возможность стрелять? Или выцеливать каждый выстрел как из ОБТ?
0
Сообщить модератору
RU
Байкал57
844
№2
05.06.2018 16:09
Таскать сверху на броне как у "Василька" по пять снарядов обоймы, по весу подходят руками.
Вот еще пару войн на Ближнем и уже в Средней Азии война будет, все Ми и Ка с 57мм пушечками, с дальностью 20км. на максимальной высоте,(Нижегородцы обещали дальность 17км пехтуре и десантуре).
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы