Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем



57-мм боевой модуль АУ-220М.

Источник: vestnik-rm.ru 57-мм боевой модуль АУ-220М.Источник: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 4 июня. Проведены испытания новейшего боевого модуля АУ-220М, предназначенного для установки на боевой машине пехоты БМП-3.

Модуль имеет улучшенные боевые характеристики. Предназначение – борьба с наземными и воздушными целями. АУ-220М имеет повышенную точность стрельбы, усиленные проникающие способности и запреградное действие боеприпаса калибра 57 мм. Модуль может иметь дистанционное управление, при этом экипаж имеет возможность находиться вне корпуса БМП.

Новое изделие универсально. АУ-220М может быть использован вместе с различными существующими и перспективными образцами бронетехники, установлен не только на машины типа БМП-3, БМПТ "Терминатор", но и на перспективные платформы, такие как "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", кроме того на корабли и катера малого водоизмещения.

Также важной конструктивной особенностью является то, что угол подъема ствола пушки АУ 220М значительно выше, чем у классической артиллерийской установки. Это повышает боеспособность в городских условиях и дает возможность вести огонь по воздушным целям. БМП-3, оснащенная новым боевым модулем, способна вести огонь с места, на ходу и на плаву.

Максимальная скорострельность АУ-220М – 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – до 14,5 км, боекомплект – 80 выстрелов. В боекомплекте – многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм, боекомплект – 1000 патронов. Модуль имеет возможность вращения на 360 град. по горизонту, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.