Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ЗВО в текущем году получит свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники

05.06.2018 ЦАМТО 571 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители Су-35С
Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017.
Источник: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com

ЦАМТО, 4 июня. Западный военный округ (ЗВО) в текущем году получит свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники, в том числе четыре новейших корабля с ракетами "Калибр".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 2 июня командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мы по гособоронзаказу получим более двух тысяч различных образцов вооружения и техники в 2018 году, по состоянию на 1 июня мы уже получили порядка 150 образцов", – сказал командующий.

Он пояснил, что в основном это автомобильная техника различного назначения и современные радиолокационные станции (РЛС). В частности, полученная недавно для радиотехнического полка РЛС повысила его возможности по обнаружению воздушных целей практически на 40%.

"Мы и в этом году продолжим получение самых современных самолетов Су-30СМ и Су-35 для вооружения авиационных частей 6-й армии ВВС и ПВО, получим четыре новых малых ракетных корабля для Балтийского флота (входит в состав ЗВО), которые имеют на вооружении ракеты "Калибр", что кардинально повысит боевые возможности флота, и другие образцы вооружения и техники", – перечислил А.Картаполов. Он подчеркнул, что с получением всех этих образцов доля современного вооружения округа возрастет на 4,5%.

Командующий также сообщил, что войска округа укомплектованы вооружением и военной техникой на 99,9%, при этом их исправность составляет 98%, а личным составом – на 80%. "Все боевые части укомплектованы личным составом более чем на 95%", – цитирует "РИА Новости" А.Картаполова.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Гособоронзаказ
Калибр КР

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
  • 05.06 07:46
  • 103
"Кинжальный" огонь
другие обсуждаемые темы