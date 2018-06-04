

Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017.

Источник: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017.Источник: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com

ЦАМТО, 4 июня. Западный военный округ (ЗВО) в текущем году получит свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники, в том числе четыре новейших корабля с ракетами "Калибр".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 2 июня командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мы по гособоронзаказу получим более двух тысяч различных образцов вооружения и техники в 2018 году, по состоянию на 1 июня мы уже получили порядка 150 образцов", – сказал командующий.

Он пояснил, что в основном это автомобильная техника различного назначения и современные радиолокационные станции (РЛС). В частности, полученная недавно для радиотехнического полка РЛС повысила его возможности по обнаружению воздушных целей практически на 40%.

"Мы и в этом году продолжим получение самых современных самолетов Су-30СМ и Су-35 для вооружения авиационных частей 6-й армии ВВС и ПВО, получим четыре новых малых ракетных корабля для Балтийского флота (входит в состав ЗВО), которые имеют на вооружении ракеты "Калибр", что кардинально повысит боевые возможности флота, и другие образцы вооружения и техники", – перечислил А.Картаполов. Он подчеркнул, что с получением всех этих образцов доля современного вооружения округа возрастет на 4,5%.

Командующий также сообщил, что войска округа укомплектованы вооружением и военной техникой на 99,9%, при этом их исправность составляет 98%, а личным составом – на 80%. "Все боевые части укомплектованы личным составом более чем на 95%", – цитирует "РИА Новости" А.Картаполова.