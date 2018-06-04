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НПО "Авиационные системы" создало новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001

05.06.2018 ЦАМТО 227 0
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Беспилотный квадрокоптер К-0107
Беспилотный квадрокоптер К-0107, предлагаемый компанией «Авиационные системы». Интересной особенностью является то, что данный БЛА вертолетного типа и вышеупомянутый БЛА самолетного типа К-0106 входят в состав единого тактического комплекса разведки. Кубинка, 25.05.2018.
Источник: Денис Федутинов

ЦАМТО, 4 июня. НПО "Авиационные системы" создало новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001, в который входят унифицированные БЛА самолетного и вертолетного типов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в компании.

Как отмечает агентство, БЛА самолетного типа К-0106 представляет собой высокоплан. В носовой части установлен двигатель, вращающий тянущий винт. Аппарат взлетной массой до 6,5 кг может оставаться в воздухе до 1,5 ч.

Беспилотный аппарат вертолетного типа К-0107 построен по мультироторной схеме (квадрокоптер), четыре винта расположены на складываемых лучевых балках. БЛА взлетной массой до 5,1 кг может выполнять полеты продолжительностью до 1 часа.

На обоих БЛА используется система связи собственной разработки компании "Авиационные системы", позволяющая сохранять контроль над БЛА на дальностях до 15 км. В качестве полезной нагрузки разработчиками предлагается унифицированная система наблюдения, позволяющая идентифицировать людей на дистанциях 1,5 км днем и 1 км ночью.

В состав комплекса входят два БЛА с комплектом бортовой целевой нагрузки, наземный мобильный пункт управления, выносной антенный пост, запасные инструменты и принадлежности, а также средства переноски, передает "РИА Новости".
04.06.2018
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