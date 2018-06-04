Военная академия Генерального штаба ВС РФ и Фонд перспективных исследований подписали план взаимодействия



Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru. Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru.

ЦАМТО, 4 июня. Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Фонд перспективных исследований (ФПИ) подписали план взаимодействия.

Документ предусматривает организацию и выполнение с участием научных подразделений академии комплекса мероприятий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве Минобороны России и фонда по нескольким направлениям деятельности: проведение совместных научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, поиска и сопровождения научно-технических идей.

Данные мероприятия направлены на формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства, причинах их возникновения и путях парирования, что для академии представляет огромный интерес.

Начальник Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий выразил уверенность, что совместная работа позволит выйти на качественно новый уровень по многим вопросам, а также даст возможность обмена опытом и ценными научными знаниями на долговременной основе в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.