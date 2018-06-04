SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник
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Запуск ракеты Falcon 9.
Источник: © AP Photo/John Raoux
Cпутник будет обеспечивать трансляцию высококачественного изображения для стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока
ТАСС, 4 июня. Американская компания SpaceX осуществила вывод на орбиту нового спутника связи SES-12 с помощью ракеты Falcon 9, запущенной с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом компания сообщила в понедельник в Twitter.
"Успешное развертывание SES-12 на геостационарной орбите подтверждено", - говорится в сообщении.
Новый телекоммуникационный спутник будет обеспечивать трансляцию высококачественного изображения для стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
Изначально старт ракеты, состоящей из уже использовавшейся в 2017 году ступени Block 4 и обновленной ступени Block 5, был запланирован на 24 мая, но из-за различных неблагоприятных условий он трижды переносился.
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04.06.2018
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