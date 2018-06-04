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Экипажи установок "Тополь" и "Ярс" отработали учебные задачи на полевых позициях в Сибири

05.06.2018 ТАСС 287 0
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МБР "Тополь"
МБР "Тополь".
Источник: Минобороны РФ

Занятия проводились круглосуточно

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Экипажи пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь" и "Ярс" в рамках круглосуточных тактических занятий отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях в регионах Сибири, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В рамках тактических занятий пусковые установки ПГРК "Тополь" и "Ярс" отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях от Новосибирской до Иркутской областей. Данные занятия проводились круглосуточно. Они позволили проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.

На занятиях были отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.

"Особое внимание во время практических действий войск было уделено отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время. Для ведения воздушной разведки применялись БПЛА", - отметили в Минобороны.

В летнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение тактических учений и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
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