Экипажи установок "Тополь" и "Ярс" отработали учебные задачи на полевых позициях в Сибири
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МБР "Тополь".
Источник: Минобороны РФ
Занятия проводились круглосуточно
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Экипажи пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь" и "Ярс" в рамках круглосуточных тактических занятий отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях в регионах Сибири, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В рамках тактических занятий пусковые установки ПГРК "Тополь" и "Ярс" отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях от Новосибирской до Иркутской областей. Данные занятия проводились круглосуточно. Они позволили проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.
На занятиях были отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.
"Особое внимание во время практических действий войск было уделено отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время. Для ведения воздушной разведки применялись БПЛА", - отметили в Минобороны.
В летнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение тактических учений и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.
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04.06.2018
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