Главком: ВКС РФ получают новейшие тренажеры для С-400 и боевых вертолетов
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Фрагмент кабины пилотов на тренажере Су-34.
Источник: ЦНТУ «Динамика»
Генерал-полковник Сергей Суровикин отметил, что для проведения учений оборудованы авиационные полигоны и центры боевой подготовки и боевого применения
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России начали получать новейшие учебные тренажеры для освоения зенитных ракетных систем С-400, боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также многофункциональных авиакомплексов Су-34. Об этом в понедельник сказал журналистам главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В настоящее время воинские части ВКС обеспечиваются современными учебно-тренировочными комплексами, предназначенными для подготовки первоклассных специалистов. Это учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Панцирь-С", - перечислил главком.
Суровикин отметил, что для проведения летно-тактических учений с боевым применением авиационных средств поражения, тактических учений с боевой стрельбой "оборудованы и содержатся к постоянному использованию по предназначению авиационные полигоны и центры боевой подготовки и боевого применения".
"Продолжается работа по оснащению полигонов новыми типами мишеней, современными комплексами объективного контроля боевого применения", - добавил он.
Сирийский опыт
Опыт боевых действий в Сирии будет положен в основу подготовки российских военных летчиков в этом году, рассказал Суровикин.
"В целом подготовка ВКС в летнем периоде обучения спланирована и будет проводиться с учетом поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники, развития системы управления, разведки и РЭБ, а также опыта боевого применения, полученного в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике", - сообщил он.
Главком отметил, что по итогам зимнего периода обучения в войсках все запланированные мероприятия были выполнены. "Интенсивность боевой учебы обеспечила необходимый уровень подготовки соединений и воинских частей", - подчеркнул Суровикин.
Основные усилия боевой подготовки были направлены на проведение совместной воздушно-огневой конференции, сбора с руководящим составом ВКС, всероссийских этапов конкурсов летного мастерства "Авиадартс-2018" и зенитных ракетных войск "Ключи от неба", перечислил главнокомандующий.
"Всего в зимнем периоде обучения проведено более 100 учений различного уровня. Цели учений достигнуты, все соединения и воинские части оценены положительно", - резюмировал Суровикин.
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04.06.2018
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