Совместные российско-сербские военные учения пройдут в августе
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Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
В учениях примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Совместные учения военных РФ и Сербии состоятся в августе. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.
"Одним из важных мероприятий международного военного сотрудничества станет планируемое на вторую декаду августа учение с подразделением вооруженных сил Сербии, в котором примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации", - сказал генерал-полковник.
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04.06.2018
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