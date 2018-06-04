Совместные российско-сербские военные учения пройдут в августе



Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Гвардия Сербии во время совместных тактических учений подразделений специального назначения ВДВ России, Белоруссии и Республики Сербии Славянское братство-2016 на полигоне Посулянски Левады в Сербии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

В учениях примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Совместные учения военных РФ и Сербии состоятся в августе. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"Одним из важных мероприятий международного военного сотрудничества станет планируемое на вторую декаду августа учение с подразделением вооруженных сил Сербии, в котором примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации", - сказал генерал-полковник.