Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?

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Самой загадочной российской самоходной артиллерийской системой до сих пор является самоходка "Гермес". Впервые о ней стало известно еще в последнее десятилетие прошлого века. Якобы, как и в первоначальной версии "Коалиции С", у этой машины были два артиллерийских ствола. Причем очень необычного для российских условий натовского калибра -155 мм.

Интересным представлялось и предназначение САУ - "для отражения массированных атак бронетанковой техники". При этом планировалось использовать наводимые по лучу лазера снаряды, поражавшие цели на дальности в 12 км.

Прицельный комплекс являлся на то время самым современным: с лазерными, телевизионными и тепловизионными каналами.

Суперсамоходка должна была стать авиадесантируемой, для этого ее выполнили на шасси новой в те годы БМП-3. Сообщалось, что, якобы, даже изготовили опытные образцы, но вот почти два десятка лет об этой САУ нигде не упоминают.

В настоящее время для воздушно-десантных войск создается 2С42 "Лотос". Модель САО впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2017".

2С42 предназначена для замены 120-мм САО 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9 -1М "Нона - СМ".

Дмитрий Лемешко