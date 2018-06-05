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Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?

05.06.2018 Вестник Мордовии 832 1
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vestnik-rm.ru

Самой загадочной российской самоходной артиллерийской системой до сих пор является самоходка "Гермес". Впервые о ней стало известно еще в последнее десятилетие прошлого века. Якобы, как и в первоначальной версии "Коалиции С", у этой машины были два артиллерийских ствола. Причем очень необычного для российских условий натовского калибра -155 мм.

Интересным представлялось и предназначение САУ - "для отражения массированных атак бронетанковой техники". При этом планировалось использовать наводимые по лучу лазера снаряды, поражавшие цели на дальности в 12 км.

Прицельный комплекс являлся на то время самым современным: с лазерными, телевизионными и тепловизионными каналами.

Суперсамоходка должна была стать авиадесантируемой, для этого ее выполнили на шасси новой в те годы БМП-3. Сообщалось, что, якобы, даже изготовили опытные образцы, но вот почти два десятка лет об этой САУ нигде не упоминают.

В настоящее время для воздушно-десантных войск создается 2С42 "Лотос". Модель САО впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2017".

2С42 предназначена для замены 120-мм САО 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9 -1М "Нона - СМ".


Дмитрий Лемешко
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Гермес
Нона-С
Проекты
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8472
№1
05.06.2018 16:24
Цитата, q
При этом планировалось использовать наводимые по лучу лазера снаряды, поражавшие цели на дальности в 12 км.
Прицельный комплекс являлся на то время самым современным: с лазерными, телевизионными и тепловизионными каналами.
Эдакий SPIKE-NLOS, но с гораздо более дешёвыми выстрелами и гораздо бОльшим боекомплетком?
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