Спасательный отряд ТОФ отработал эвакуацию спускаемого аппарата космического корабля
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Построенный для ВМС Казахстана на АО «Средне-Невский судостроительный завод» рейдовый тральщик "Алатау" проекта 10750Э (заводской номер 366). Санкт-Петербург, 28.07.2016.
Источник: Gogs / forums.airbase.ru
К осмотру морской акватории привлекалась также морская авиация Тихоокеанского флота
ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Спасательный отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) на тренировке в Японском море в понедельник отработал эвакуацию спускаемого аппарата космического корабля. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"По вводной отряд в составе спасательных буксиров "Фотий Крылов" и "Алатау", а также гидрографического судна "Антарктида" вышел в море для поиска условно приводнившегося в Японском море спускаемого аппарата. Для большей эффективности поиска к осмотру морской акватории привлекалась морская авиация ТОФ", - сообщил Воскресенский.
Самолет Ан-26 на аэродроме Кневичи принял на борт группу спасателей и вылетел в точку предполагаемого нахождения объекта. После того, как "приводнившийся аппарат" обнаружили, спасательная парашютно-десантная группа десантировалась со штатными плавсредствами и провела его первичный осмотр. Во время тренировки специалисты отработали буксировку спускаемого аппарата и подъем его на палубу судна.
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04.06.2018
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