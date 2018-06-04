Спасательный отряд ТОФ отработал эвакуацию спускаемого аппарата космического корабля



Построенный для ВМС Казахстана на АО «Средне-Невский судостроительный завод» рейдовый тральщик "Алатау" проекта 10750Э (заводской номер 366). Санкт-Петербург, 28.07.2016.

Источник: Gogs / forums.airbase.ru Построенный для ВМС Казахстана на АО «Средне-Невский судостроительный завод» рейдовый тральщик "Алатау" проекта 10750Э (заводской номер 366). Санкт-Петербург, 28.07.2016.Источник: Gogs / forums.airbase.ru

К осмотру морской акватории привлекалась также морская авиация Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Спасательный отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) на тренировке в Японском море в понедельник отработал эвакуацию спускаемого аппарата космического корабля. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"По вводной отряд в составе спасательных буксиров "Фотий Крылов" и "Алатау", а также гидрографического судна "Антарктида" вышел в море для поиска условно приводнившегося в Японском море спускаемого аппарата. Для большей эффективности поиска к осмотру морской акватории привлекалась морская авиация ТОФ", - сообщил Воскресенский.

Самолет Ан-26 на аэродроме Кневичи принял на борт группу спасателей и вылетел в точку предполагаемого нахождения объекта. После того, как "приводнившийся аппарат" обнаружили, спасательная парашютно-десантная группа десантировалась со штатными плавсредствами и провела его первичный осмотр. Во время тренировки специалисты отработали буксировку спускаемого аппарата и подъем его на палубу судна.