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SpaceX отложила первый туристический полет на Луну

05.06.2018 Lenta.ru 403 0
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Источник: © REUTERS/Thom Baur

Компания SpaceX перенесла срок первого полета космических туристов к орбите Луны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Старт был запланирован на 2018 год, однако компания по неназванным причинам решила отодвинуть его на середину 2019-го. При этом не исключается и дальнейший перенос полета на более поздний срок.

Представитель SpaceX Джеймс Глисон подтвердил факт переноса, заверив, что компания не отказывается от планов туристического полета к спутнику Земли.

Основатель Space X Илон Маск представил Big Falcon Rocket в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Она предназначена для околоземных полетов, запусков космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс. В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.

По утверждению компании, BFR заработает в течение десятилетия и будет рассчитана, в том числе, на перевозку около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже эконом-, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов).
04.06.2018
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