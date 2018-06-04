Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море
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Корабли ВМФ России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Эскадренный миноносец "Быстрый" и большой десантный корабль "Николай Вилков" Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в морских полигонах в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Стрельбы прошли в рамках сдачи морских элементов курсовой задачи К-2 - действие одиночного корабля в море по предназначению.
"В полигоне боевой подготовки в районе острова Желтухина эскадренный миноносец "Быстрый" провел две артиллерийских стрельбы на подавление невидимых береговых целей, замаскированных или скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника", - сообщил Воскресенский.
В другом учебном полигоне БДК "Николай Вилков" в ходе учений по организации противовоздушной обороны провел серию артиллерийских стрельб по "воздушной цели". Также комендоры БДК успешно отстрелялись корабельной артиллерией по буксируемому щиту - "надводному боевому кораблю противника".
Еще одним эпизодом учений стало уничтожение плавающей мины артиллерийским огнем.
Корабли Приморской флотилии разнородных сил флота продолжают выполнение задач в море.
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04.06.2018
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