Подготовку военных летчиков спланировали с учетом сирийского опыта
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Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опыт боевых действий в Сирии будет положен в основу подготовки военных летчиков в этом году, рассказал журналистам в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В целом подготовка ВКС в летнем периоде обучения спланирована и будет проводиться с учетом поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники, развития системы управления, разведки и РЭБ, а также опыта боевого применения, полученного в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике", - сообщил он.
Главком отметил, что по итогам зимнего периода обучения в войсках все запланированные мероприятия были выполнены. "Интенсивность боевой учебы обеспечила необходимый уровень подготовки соединений и воинских частей", - подчеркнул Суровикин.
Основные усилия боевой подготовки были направлены на проведение совместной воздушно-огневой конференции, сбора с руководящим составом ВКС, всероссийских этапов конкурсов летного мастерства "Авиадартс-2018" и зенитных ракетных войск "Ключи от неба", перечислил главнокомандующий.
"Всего в зимнем периоде обучения проведено более 100 учений различного уровня. Цели учений достигнуты, все соединения и воинские части оценены положительно", - резюмировал Суровикин.
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04.06.2018
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