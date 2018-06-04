Подготовку военных летчиков спланировали с учетом сирийского опыта



Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опыт боевых действий в Сирии будет положен в основу подготовки военных летчиков в этом году, рассказал журналистам в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В целом подготовка ВКС в летнем периоде обучения спланирована и будет проводиться с учетом поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники, развития системы управления, разведки и РЭБ, а также опыта боевого применения, полученного в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике", - сообщил он.

Главком отметил, что по итогам зимнего периода обучения в войсках все запланированные мероприятия были выполнены. "Интенсивность боевой учебы обеспечила необходимый уровень подготовки соединений и воинских частей", - подчеркнул Суровикин.

Основные усилия боевой подготовки были направлены на проведение совместной воздушно-огневой конференции, сбора с руководящим составом ВКС, всероссийских этапов конкурсов летного мастерства "Авиадартс-2018" и зенитных ракетных войск "Ключи от неба", перечислил главнокомандующий.

"Всего в зимнем периоде обучения проведено более 100 учений различного уровня. Цели учений достигнуты, все соединения и воинские части оценены положительно", - резюмировал Суровикин.