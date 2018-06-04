ВКС получили новейшие тренажеры для освоения комплекса С-400



Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России начали получать новейшие учебные тренажеры для освоения зенитных ракетных систем С-400, боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также многофункциональных авиакомплексов Су-34, рассказал в понедельник журналистам главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В настоящее время воинские части ВКС обеспечиваются современными учебно-тренировочными комплексами, предназначенными для подготовки первоклассных специалистов. Это учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Панцирь-С", - перечислил главком.

Суровикин отметил, что для проведения летно-тактических учений с боевым применением авиационных средств поражения, тактических учений с боевой стрельбой "оборудованы и содержатся к постоянному использованию по предназначению авиационные полигоны и центры боевой подготовки и боевого применения".

"Продолжается работа по оснащению полигонов новыми типами мишеней, современными комплексами объективного контроля боевого применения", - добавил он.