Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета
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Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.
Источник: Пресс-служба Минобороны Республики Беларусь
Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО Республики Беларусь заступит на боевое дежурство в конце лета нынешнего года. 1 июня в Островецком районе Гродненской области по случаю открытия нового военного городка командиру полка Денису Зыку вручили Боевое знамя, сообщили в пресс-службе Минобороны Республики Беларусь.
Как отметил на торжественном мероприятии министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, символично, что такое знаменательное событие проходит в год 100-летия Вооруженных сил Республики Беларусь. А 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк - это легендарная воинская часть, история которой ведет отсчет с 1941 года.
Зенитный ракетный полк, в котором четыре батареи, заступит на дежурство в конце лета. Он возьмет под защиту воздушное пространство Республики, включая и Белорусскую АЭС, которую планируют запустить в конце 2019 года. Полк укомплектован современными образцами вооружения, в том числе и зенитным ракетным комплексом "Тор-М2", которому, по утверждению пресс-службы Минобороны Республики Беларусь, нет равных в мире.
Военный городок - совершенно новый. Здесь расположены удобные казармы, штаб, парк боевых машин, классы для занятий военнослужащих. В ближайшем времени белорусских бойцов ждет боевое крещение на полигоне Ашулук в России.
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01.06.2018
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