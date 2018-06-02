Россия приняла у Китая эстафету на проведение конкурса "Мастер-оружейник"
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Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО).
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Конкурс по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр, который проводился в 2017 году в Китае, в этом году пройдет на полигоне "Учебный" в Пензенской области, сообщает в субботу пресс-служба Центрального военного округа.
"В этом году международный этап будет проходить здесь, на полигоне "Учебный". Команда, которая покажет лучшие результаты по итогам пяти этапов конкурса, получит почетное право представить Россию на домашнем международном конкурсе", - цитирует пресс-служба главного судью соревнований Михаила Филатова с торжественного открытия всеармейского этапа конкурса.
По данным пресс-службы, всеармейский этап продлится до 9 июня. В соревнованиях, которые пройдут в пять этапов, принимают участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота, которые ранее одержали победы в бригадных, армейских и окружных этапах конкурса. Также в соревнованиях представлена команда принимающей стороны - Пензенского артиллерийского инженерного училища.
Отмечается, что участники соревнований будут состязаться в экстремальной буксировке и выполнении ремонта поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град". В рамках конкурса пройдут также оружейный биатлон и эстафета ремонтных взводов.
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02.06.2018
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