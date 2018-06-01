На заводе "Море" в Феодосии построен первый катер типа "Сарган" для Росгвардии

Как сообщила 30 мая 2018 года пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, в Чёрном море в окрестностях Феодосии прошли ходовые испытания нового специального скоростного катера типа "Сарган", который в ближайшее время должен поступить на вооружение морских подразделений Росгвардии.

Специальный скоростной катер типа "Сарган", построенный на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (с) Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В течение недели представители морских и технических служб ведомства и команда специалистов судостроительного завода "Море" проводили комплексную проверку всех систем жизнеобеспечения нового корабля - двигательных установок, систем связи, навигации и радиотехнического вооружения. Кроме того, в рамках испытаний предусматривалась проверка бортового палубного оборудования, в том числе штатных швартовных устройств.

По единодушному мнению испытания судна прошли успешно. Современное оснащение и высокие мореходные характеристики позволяют "Саргану" решать широкий спектр задач и делают его универсальным.

"Катер соответствует всем стандартам в области судостроения. Манёвренный, высокоскоростной и вместительный, - говорит участник испытаний капитан 1 ранга Дмитрий Слободчук. - Уверен, что суда этого проекта качественно усилят наши морские подразделения, а их современная навигационная система, средства связи и вооружение позволят личному составу эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности на водных объектах".

Справочно:

"Сарган" имеет водоизмещение около 12 тонн, скорость хода 44 узла (около 81,5 км/ч). Катер может до 2 суток находиться в автономном плавании и пройти без дозаправки 413 миль (примерно 765 км).