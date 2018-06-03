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Вооруженные силы США рассматривают вопрос о поставках ракетного комплекса THAAD для усиления обороны Германии

04.06.2018 426 0
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THAAD
Ракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
Источник: https://globaldefensenews.com/

Вооруженные силы США планируют развернуть ракетную систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Германии, что сильно повысит уровень европейской обороны.


Reuters сообщило, что предварительные обсуждения этого вопроса проводились до выхода США из Иранской ядерной сделки и отчасти были вызваны опасениями продолжением разработок Ираном ядерных ракет.


Сообщение Трампа в начале мая о выходе США из договора, направленного на сдерживание разработок ядерной ракеты Ираном, подтолкнуло к повышению интенсивности переговоров.


Представитель Пентагона Эрик Пахон предупредил, что никаких планов поставок системы THAAD пока нет и министерство обороны не будет обсуждать планов военного применения.


«В настоящее время не существует планов по размещению систем THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможностей военного применения в будущем, поскольку не хотим давать повод видеть в нас потенциальных противников. Германия остается для нас одним из самых близких партнеров и сильнейших союзников », - сказал Пахон.


По данным Reuters, развертывание ракетной системы THAAD в Германии восполнит пробел в радиолокационном покрытии, вызванный задержкой строительства центра противоракетной обороны в Польше, который должен войти в строй в этом году.


Чиновник из США, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что развертывание системы является четким сигналом администрации Трампа о серьезном отношении к Европейской безопасности.


«Это станет ещё одним политическим посланием европейцам, о серьезности нашего отношения к защите союзников», - сказал Reuters чиновник. «Предварительная оценка показывает, что у Германии, скорее всего, не будет проблем с развертыванием THAAD».


Перевод: ВПК.name
03.06.2018
Оригинал публикации
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Страны
Германия
Иран
Польша
США
Продукция
THAAD
Проекты
Ядерный щит

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