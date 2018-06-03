Вооруженные силы США рассматривают вопрос о поставках ракетного комплекса THAAD для усиления обороны Германии



Ракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Источник: https://globaldefensenews.com/ Ракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).Источник: https://globaldefensenews.com/

Вооруженные силы США планируют развернуть ракетную систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Германии, что сильно повысит уровень европейской обороны.

Reuters сообщило, что предварительные обсуждения этого вопроса проводились до выхода США из Иранской ядерной сделки и отчасти были вызваны опасениями продолжением разработок Ираном ядерных ракет.

Сообщение Трампа в начале мая о выходе США из договора, направленного на сдерживание разработок ядерной ракеты Ираном, подтолкнуло к повышению интенсивности переговоров.

Представитель Пентагона Эрик Пахон предупредил, что никаких планов поставок системы THAAD пока нет и министерство обороны не будет обсуждать планов военного применения.

«В настоящее время не существует планов по размещению систем THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможностей военного применения в будущем, поскольку не хотим давать повод видеть в нас потенциальных противников. Германия остается для нас одним из самых близких партнеров и сильнейших союзников », - сказал Пахон.

По данным Reuters, развертывание ракетной системы THAAD в Германии восполнит пробел в радиолокационном покрытии, вызванный задержкой строительства центра противоракетной обороны в Польше, который должен войти в строй в этом году.

Чиновник из США, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что развертывание системы является четким сигналом администрации Трампа о серьезном отношении к Европейской безопасности.

«Это станет ещё одним политическим посланием европейцам, о серьезности нашего отношения к защите союзников», - сказал Reuters чиновник. «Предварительная оценка показывает, что у Германии, скорее всего, не будет проблем с развертыванием THAAD».

Перевод: ВПК.name