Вооруженные силы США рассматривают вопрос о поставках ракетного комплекса THAAD для усиления обороны Германии
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Ракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
Источник: https://globaldefensenews.com/
Вооруженные силы США планируют развернуть ракетную систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Германии, что сильно повысит уровень европейской обороны.
Reuters сообщило, что предварительные обсуждения этого вопроса проводились до выхода США из Иранской ядерной сделки и отчасти были вызваны опасениями продолжением разработок Ираном ядерных ракет.
Сообщение Трампа в начале мая о выходе США из договора, направленного на сдерживание разработок ядерной ракеты Ираном, подтолкнуло к повышению интенсивности переговоров.
Представитель Пентагона Эрик Пахон предупредил, что никаких планов поставок системы THAAD пока нет и министерство обороны не будет обсуждать планов военного применения.
«В настоящее время не существует планов по размещению систем THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможностей военного применения в будущем, поскольку не хотим давать повод видеть в нас потенциальных противников. Германия остается для нас одним из самых близких партнеров и сильнейших союзников », - сказал Пахон.
По данным Reuters, развертывание ракетной системы THAAD в Германии восполнит пробел в радиолокационном покрытии, вызванный задержкой строительства центра противоракетной обороны в Польше, который должен войти в строй в этом году.
Чиновник из США, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что развертывание системы является четким сигналом администрации Трампа о серьезном отношении к Европейской безопасности.
«Это станет ещё одним политическим посланием европейцам, о серьезности нашего отношения к защите союзников», - сказал Reuters чиновник. «Предварительная оценка показывает, что у Германии, скорее всего, не будет проблем с развертыванием THAAD».
Перевод: ВПК.name
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03.06.2018
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