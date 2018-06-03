Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Всеармейский конкурс "Военное ралли" впервые стартовал в Туве

04.06.2018 ТАСС 279 0
0
Понравилась новость?
 0
КамАЗ-6350
Бортовой тягач КамАЗ-6350.
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Для проведения состязаний в республике построили трассу протяженностью более 140 км

ТАСС, 3 июня. Всеармейский конкурс "Военное ралли - 2018" впервые стартовал в воскресенье в Кызыле в Туве. Для проведения состязаний в республике построили трассу протяженностью более 140 км, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Во время торжественной церемонии открытия конкурса на площади Арата в Кызыле был дан старт участникам по маршруту показного спецучастка. Для гостей соревнований в Туве военнослужащие организовали выставку современной техники, стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов", - сказали в пресс-службе.

За право представить Россию на Международных армейских играх - 2018 будут бороться военные водители всех округов и флотов. "На конкурс "Военное ралли" отобраны лучшие экипажи. На бескрайних просторах Республики Тывы им предстоит показать все свое мастерство, показать всем, что они являются лучшими в своем деле. На горном полигоне Кара-Хаак специально построена трасса общей протяженностью 142 км, которая максимально позволит продемонстрировать способности нашей автомобильной техники", - сказал во время церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

В конкурсе участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. "Это грузовые автомобили "Камаз" и "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6. Впервые в этом году задействованы бронеавтомобили "Тигр-М", которые поступили по гособоронзаказу в войска Центрального военного округа в начале текущего года. Экипажи современных машин будут состязаться в скоростном прохождении пути по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями", - пояснили в военном округе.

Соревнования конкурса "Военное ралли - 2018" будут проходить до 9 июня на горном полигоне Кара-Хаак. Состязания в рамках Международных армейских игр проводятся во второй раз, в 2017 году трасса была оборудована на юге России на территории трех регионов - Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр-М
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
  • 04.06 00:38
  • 743
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы