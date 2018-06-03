Всеармейский конкурс "Военное ралли" впервые стартовал в Туве



Бортовой тягач КамАЗ-6350.

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС Бортовой тягач КамАЗ-6350.Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Для проведения состязаний в республике построили трассу протяженностью более 140 км

ТАСС, 3 июня. Всеармейский конкурс "Военное ралли - 2018" впервые стартовал в воскресенье в Кызыле в Туве. Для проведения состязаний в республике построили трассу протяженностью более 140 км, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Во время торжественной церемонии открытия конкурса на площади Арата в Кызыле был дан старт участникам по маршруту показного спецучастка. Для гостей соревнований в Туве военнослужащие организовали выставку современной техники, стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов", - сказали в пресс-службе.

За право представить Россию на Международных армейских играх - 2018 будут бороться военные водители всех округов и флотов. "На конкурс "Военное ралли" отобраны лучшие экипажи. На бескрайних просторах Республики Тывы им предстоит показать все свое мастерство, показать всем, что они являются лучшими в своем деле. На горном полигоне Кара-Хаак специально построена трасса общей протяженностью 142 км, которая максимально позволит продемонстрировать способности нашей автомобильной техники", - сказал во время церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

В конкурсе участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. "Это грузовые автомобили "Камаз" и "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6. Впервые в этом году задействованы бронеавтомобили "Тигр-М", которые поступили по гособоронзаказу в войска Центрального военного округа в начале текущего года. Экипажи современных машин будут состязаться в скоростном прохождении пути по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями", - пояснили в военном округе.

Соревнования конкурса "Военное ралли - 2018" будут проходить до 9 июня на горном полигоне Кара-Хаак. Состязания в рамках Международных армейских игр проводятся во второй раз, в 2017 году трасса была оборудована на юге России на территории трех регионов - Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии.