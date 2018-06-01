Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
ЦАМТО, 1 июня. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 1 июня состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.
Свое вступительное слово министр обороны посвятил началу летнего периода обучения.
Как подчеркнул Сергей Шойгу, "основное внимание будет уделено повышению качества мероприятий боевой подготовки, а также выполнению установленных индивидуальных показателей полевой, воздушной и морской выучки".
Министр обороны проинформировал, что во втором полугодии планируется провести более 2500 учений различного масштаба.
Продолжится отработка учебно-боевых задач в ходе внезапных проверок войск.
Значимым мероприятием боевой учебы станут "Армейские международные игры – 2018", которые будут проводиться с 28 июля по 11 августа на полигонах России, Китая, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.
Также в качестве принимающей стороны впервые выступят Армения и Иран, на территории которых пройдет по одному турниру.
Всего в 28 конкурсах примут участие 166 команд из 29 стран.
Итогом подготовки войск станут маневры "Восток-2018".
"Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит поддерживать установленный уровень готовности Вооруженных Сил к выполнению задач и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", – отметил министр обороны.
На совещании была также поднята тема юнармейского движения <…>.
Переходя к тематической части совещания, глава военного ведомства предложил вначале обсудить, как Воздушно-космические силы обеспечиваются учебно-тренировочными самолетами.
Как пояснил Сергей Шойгу, "в связи с поступлением в войска новейшей авиационной техники возросла потребность в квалифицированных специалистах", что повлекло и увеличение набора курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек.
А значит, возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин.
Участникам совещания необходимо было обсудить предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков.
Следующий вопрос повестки дня касался состояния правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах за истекший период 2018 года <…>.
Также был рассмотрен ход строительства объектов в 2018 году.
Сергей Шойгу напомнил, что в феврале Коллегия Министерства обороны утвердила Перечень объектов капитального строительства на текущий год.
Из 3573 указанных в нем зданий и сооружений за пять месяцев введено в эксплуатацию 1046.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было сдано только 357.
"Таким образом, нам удалось набрать нужные темпы", – отметил глава военного ведомства.
Построены объекты для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания, обустройства космодрома Плесецк и энергообеспечения пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота.
На Западном и Юго-западном стратегических направлениях введено в строй 369 зданий и сооружений.
В настоящее время ведется создание Военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, реконструкция аэродрома Бельбек, строительство объектов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге и основного пункта базирования Каспийской флотилии.
Министр обороны подчеркнул, что эти и другие развернутые работы должны обеспечить решение целевых задач 2018 года, определенных президентом России.
Затем на обсуждение была вынесена тема, связанная с эффективностью использования предприятиями ОПК ассигнований Министерства обороны на исполнение заданий гособоронзаказа.
"Созданная нами в 2015 году система контроля расчетов по ГОЗ позволяет отслеживать движение денежных средств в режиме реального времени", – отметил министр обороны, обратив внимание, что есть предложения по улучшению работы, которые необходимо рассмотреть", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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01.06.2018
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