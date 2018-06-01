За зимний период обучения Северный флот перевыполнил план боевой подготовки на 16%



Многоцелевая АПЛ К-560 "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".

Источник: Минобороны РФ Многоцелевая АПЛ К-560 "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".Источник: Минобороны РФ

Командующий флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что в течение зимнего периода было проведено более 1,6 тыс. зачетных мероприятий боевой подготовки

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Северный флот в зимнем периоде обучения перевыполнил план боевой подготовки на 16%. Об этом в пятницу в день 285-летия образования Северного флота рассказал журналистам командующий флотом адмирал Николай Евменов.

"По количественным показателям план боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения выполнен на 116%", - сказал он.

Личным составом флота проведено 94 зачетных учения, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего проведено более 1,6 тыс. зачетных мероприятий боевой подготовки и выполнено около 600 боевых упражнений с применением практического оружия. Показатели наплаванности подводных лодок и надводных кораблей находятся на уровне аналогичного периода прошлого года.

Среди наиболее значимых мероприятий командующий назвал несколько учений. Атомный подводный крейсер "Северодвинск" выполнил зачетную ракетную стрельбу из подводного положения по береговой цели. Стрельбы главным ракетным комплексом также выполнил экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов". Задачи подледного плавания решали экипажи ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.