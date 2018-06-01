В Татарстане спустили на воду пограничный сторожевой корабль "Океан"



Спуск на воду строящегося для Пограничной службы ФСБ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112). Зеленодольск, 01.06.2018.

Источник: Татар-Информ Спуск на воду строящегося для Пограничной службы ФСБ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112). Зеленодольск, 01.06.2018.Источник: Татар-Информ

Судно можно использовать не только для охраны исключительной экономической зоны РФ, но и в поисковых и спасательных операциях

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" прошла в пятницу на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

"Торжественная церемония спуск на воду корабля состоялась", - отметила представитель прессс-службы.

На предприятии отметили, что "Петропавловск-Камчатский" заложили 15 июня 2015 года. "Океан" разработки АО „ЦМКБ „Алмаз" (Санкт-Петербург) - первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников (департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России). Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. По совокупности технических характеристик (скорость - 21 узел, ледовый класс, дальность плавания - до 12 тыс. миль, автономность - 60 суток) "Океан" не имеет аналогов.

Главная задача судна - охрана исключительной экономической зоны РФ. Также предполагается его участие в операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Головной корабль проекта 22100 (шифр "Океан") "Полярная звезда" несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. В настоящее время на стапелях предприятия ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, закладка которого состоялась 28 апреля 2017 года.

Зеленодольский завод имени A. M. Горького - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений.