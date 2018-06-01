Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Татарстане пограничный корабль проекта "Океан" спустили на воду

04.06.2018 РИА Новости 187 0
0
Понравилась новость?
 +1
Сторожевой корабль проекта Океан. Архивное фото
Сторожевой корабль проекта Океан. Архивное фото.
Источник: © Фото : Зеленодольский завод имени Горького

КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Второй в серии пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта "Океан" спущен на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в холдинговую компанию "Ак Барс") в Татарстане в пятницу, сообщает предприятие.

Головной корабль проекта 22100 ("Океан") "Полярная звезда" в настоящее время несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Закладка головного корабля состоялась в мае 2012 года, торжественная церемония поднятия флага на корабле прошла в Кронштадте в декабре 2016 года.

"На АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский", который был заложен 15 июня 2015 года", - говорится в сообщении.

Пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта "Океан" разработки АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) - первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников. Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. По совокупности технических характеристик (скорость - 21 узел, ледовый класс, дальность плавания - до 12 тысяч миль, автономность - 60 суток) "Океан" не имеет аналогов.

"На сегодняшний день на стапелях предприятия ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, закладка которого состоялась 28 апреля 2017 года", - отметили на предприятии.

Главная задача ПСКр - охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Также предполагается участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств, оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Вооружение корабля включает автоматическую артиллерийскую установку и крупнокалиберные пулеметы. В корме размещается вертолетная площадка и ангар для вертолета типа Ка-27. Предусмотрено устройство для спуска на воду и подъема бортовых досмотровых катеров на ходу корабля. ПСКр оснащается новейшими электронными системами слежения.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
ЗДЗ Горького
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22100 Океан
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы