В Татарстане пограничный корабль проекта "Океан" спустили на воду
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Сторожевой корабль проекта Океан. Архивное фото.
Источник: © Фото : Зеленодольский завод имени Горького
КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Второй в серии пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта "Океан" спущен на воду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в холдинговую компанию "Ак Барс") в Татарстане в пятницу, сообщает предприятие.
Головной корабль проекта 22100 ("Океан") "Полярная звезда" в настоящее время несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Закладка головного корабля состоялась в мае 2012 года, торжественная церемония поднятия флага на корабле прошла в Кронштадте в декабре 2016 года.
"На АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский", который был заложен 15 июня 2015 года", - говорится в сообщении.
Пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта "Океан" разработки АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) - первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников. Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. По совокупности технических характеристик (скорость - 21 узел, ледовый класс, дальность плавания - до 12 тысяч миль, автономность - 60 суток) "Океан" не имеет аналогов.
"На сегодняшний день на стапелях предприятия ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, закладка которого состоялась 28 апреля 2017 года", - отметили на предприятии.
Главная задача ПСКр - охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Также предполагается участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств, оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.
Вооружение корабля включает автоматическую артиллерийскую установку и крупнокалиберные пулеметы. В корме размещается вертолетная площадка и ангар для вертолета типа Ка-27. Предусмотрено устройство для спуска на воду и подъема бортовых досмотровых катеров на ходу корабля. ПСКр оснащается новейшими электронными системами слежения.
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01.06.2018
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