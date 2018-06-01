В Минобороны России пройдет третий конкурс инновационных проектов "Прорыв в будущее"
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Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЦАМТО, 1 июня. Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв в будущее" в номинации "Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации" стартует 9 июня.
Организатором мероприятия выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ). Конкурс проводится в рамках Всеармейского фестиваля "Армия России" третий год подряд.
К участию в конкурсе приглашаются представители органов военного управления, научно-исследовательских, образовательных организаций и научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.
Как отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, с начала проведения конкурса (с 2016 года) улучшилось качество представляемых работ, увеличилось количество участников. Всего за два года из различных городов России поступило более 50 работ, которые прошли конкурсный отбор и лучшие из них были рекомендованы к реализации в интересах создания новых, наиболее современных образцов вооружения и военной техники.
В этом году ГУНИД МО РФ ожидает значительного увеличения количества работ к рассмотрению, смелых идей и разработок. Победителям и призерам будет предоставлена возможность представить свои труды на площадках Международного военно-технического форума "Армия".
Проведение конкурса "Прорыв в будущее" дает возможность создать условия для внедрения инновационных разработок в новейшие образцы продукции военного и двойного назначения, выявить талантливых специалистов, а также повысить инновационную активность компаний, предприятий и научных коллективов.
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01.06.2018
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