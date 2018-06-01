Советский летчик, сбитый в Афганистане в 80-е, хочет вернуться домой



Кабул. архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов Кабул. архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Советский военный летчик, сбитый в Афганистане в 80-е годы, считавшийся до сих пор без вести пропавшими и найденный живым, хочет вернуться домой, ветеранская организация "Боевое братство" работает над установлением его личности и возможности возвращения на родину, сообщил РИА Новости заместитель руководителя "Боевого братства" главный редактор ИА "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин.

"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы - удивительно, даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации", - рассказал РИА Новости Калинин

"В настоящее время наша ветеранская организация в плотном взаимодействии с афганскими дипломатическими структурами проводит работу по установлению личности бывшего советского военнослужащего, а также возможному возвращению его домой. По нашим данным он хочет вернуться домой", - подчеркнул Калинин.