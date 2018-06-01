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Российские самолеты восемь раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

04.06.2018 ТАСС 149 0
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По информации газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства РФ допущено не было

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские летчики восемь раз за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов, сообщает в пятницу официальное печатное издание Минобороны России "Красная звезда".

Из данных, приведенных изданием, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 19 летательных аппаратов.

По информации газеты, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
01.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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