Пропавший во время Афганской войны советский летчик оказался жив
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Афганские истребители советского производства МиГ-21 в воздухе в районе действия банд душманов в провинции Балх.
Источник: © РИА Новости / Лулишов Соломон
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Найденный мужчина находится в Афганистане.
"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", - сказал собеседник агентства.
Он не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.
Востротин также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство - Battle brotherhood" - "Боевые сестры - Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.
Война в Афганистане
В конце 70-х годов в Афганистане к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового руководства и поспешная ломка многовековых традиций усилили сопротивление населения центральному правительству.
Обстановка осложнялась иностранным вмешательством. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай - силам оппозиции.
В декабре 1979 года руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана.
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа, охватывающие десятилетний период до полного вывода в 1989 году.
Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.
По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.
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01.06.2018
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