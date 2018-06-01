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Пропавший во время Афганской войны советский летчик оказался жив

04.06.2018 РИА Новости 152 0
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Афганские истребители советского производства МиГ-21 в воздухе в районе действия банд душманов в провинции Балх
Афганские истребители советского производства МиГ-21 в воздухе в районе действия банд душманов в провинции Балх.
Источник: © РИА Новости / Лулишов Соломон

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Найденный мужчина находится в Афганистане.

"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", - сказал собеседник агентства.

Он не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

Востротин также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство - Battle brotherhood" - "Боевые сестры - Battle Sisterhood". Она прошла в Подмосковье накануне.

Война в Афганистане

В конце 70-х годов в Афганистане к власти пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового руководства и поспешная ломка многовековых традиций усилили сопротивление населения центральному правительству.

Обстановка осложнялась иностранным вмешательством. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай - силам оппозиции.

В декабре 1979 года руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана.

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа, охватывающие десятилетний период до полного вывода в 1989 году.

Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека.

По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Китай
Россия
Проекты
NATO

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