В Вооруженных силах России начался новый период обучения
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Международные тактические учения ВДВ в Витебске.
Источник: © РИА Новости, Максим Блинов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новый период обучения начался в вооруженных силах России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В целях качественной подготовки к летнему периоду обучения в вооруженных силах России проведены более 3500 показных, инструкторско-методических занятий и сборовых мероприятий. Проведенные мероприятия подготовительного периода позволят обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Все мероприятия боевой подготовки войск будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50% практических мероприятий пройдут ночью.
В июле-августе пройдут международные этапы конкурсов по полевой выучке в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2018", а кульминацией боевой учебы станут маневры "Восток-2018".
В Минобороны сообщили, что завершившийся зимний период обучения характеризовался высокой интенсивностью. Кроме того, результаты проведенных учений и контрольных проверок подтвердили рост уровня подготовки войск по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
"В частности, в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения повысились показатели маршевой подготовки войск, налета экипажей Воздушно-космических сил и морской авиации, наплаванности экипажей надводных кораблей и подводных лодок", - добавляется в сообщении.
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01.06.2018
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