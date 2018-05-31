Невидимый враг лётчиков США: комиссия тянет с выводами по инцидентам с F-18



F/A-18C Hornet ВВС Финляндии. Фото с сайта patria.fi. F/A-18C Hornet ВВС Финляндии. Фото с сайта patria.fi.

В Пентагоне потребовали от специальной комиссии ВВС США, начавшей работу несколько дней назад, представить предварительные выводы о причинах проблем, возникающих на борту истребителей F-18. Специальная комиссия была сформирована после инцидента с двумя истребителями F-18E, совершившими экстренную посадку на авиабазе в Турции. Тогда, напомним, американские лётчики пожаловались на симптомы гипоксии и сообщили, что сажать самолёты на аэродром пришлось в условиях, при которых организм уже фактически отказывался воспринимать окружающую действительность так, как её воспринимает человек, не испытывающий проблем со здоровьем.

Комиссия первым делом взялась за исследование систем подачи кислорода и несколько раз опросила пилотов, которые совершали экстренную посадку в Турции. Пилот одного из F-18 сообщил, что на одном из этапов полёта понял, что ему не хватает воздуха для обычного дыхания, и с каждой последующей секундой ситуация только усугублялась. Другой заявил, что нехватка воздуха была прерывистой – проблема то исчезала, то проявляла себя вновь.

После исследований бортовых систем самолёта комиссия объявила командованию о том, что пока у неё нет однозначного ответа на вопрос о том, почему оборудование для подачи воздуха даёт сбои. Это оборудование в различных условиях было проверено в ходе мониторинга со стороны представителей комиссии, однако никаких проблем, которые можно было бы назвать системными не было выявлено.

Значит ли это, что в оборудовании для подачи воздуха комиссия нашла «несистемные» проблемы? Ответа на этот вопрос комиссия не даёт, зато отмечает, что в полной мере разрешить ситуацию по результатам анализа пока не получается.

Отмечено, что проблемы с гипоксией в США, как считалось, были решены после усовершенствования системы Onbox Booster Oxygen Generating – OBOG. До этого специалисты выяснили, что угарный и углекислый газы всасываются в воздушную систему самолёта. До модернизации системы подачи воздуха за последние годы в США было выявлено 64 инцидента подобного рода, в результате которых погибли двое пилотов. Тогда система была существенным образом доработана, но инцидент с F-18 в Турции показал, что всех проблем устранить так и не удалось.