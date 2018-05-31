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НАБУ нашло коррупцию в Минобороны Индии: куда пошёл откат по Ан-32?

01.06.2018 Военное обозрение 478 0
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Самолеты Ан-32RE
Пара модернизированных самолетов Ан-32RE ВВС Индии из восьмой переданной заказчику партии, Киев, 19.11.2015.
Источник: ГП "Завод 410 ГА"

В индийской прессе вышел материал, в котором говорится о запросе Национального антикоррупционного бюро Украины в МВД Индии с просьбой прояснить ситуацию с финансовыми потоками по вопросу реализации военно-технического контракта. Речь идёт о контракте, по которому Украина поставила Индии запасные части к многоцелевым военно-транспортным самолётам Ан-32. Эти самолёты ещё с советских времён активно эксплуатируются в Индии, применяясь, в частности, для снабжения войск на восточных и северных границах. В Индии высоко оценивают потенциал этого самолёта не только по транспортировке грузов, но и при ликвидации стихийных бедствий, а потому заявляют, что от эксплуатации Ан-32 отказываться в ближайшее время не собираются. На сегодняшний день в ВВС Индии около 108 таких самолётов. Но при этом вынуждены закупать запчасти за рубежом - на Украине.

В Киеве считают, что часть суммы контракта на поставку в Индию авиационных комплектующих превратилась в «откат». Речь идёт о сумме в 2,6 млн долларов, которые, как заявлено, стали суммой ущерба для компании «Спецтехноэкспорт». При этом Национальное антикоррупционное бюро, начав расследование на Украине, некоторое время назад пришло к выводу, что к коррупционной схеме могут быть причастны чиновники из министерства обороны Индии. Об этом пишет индийское издание Indian Express.

В НАБУ заявили, что 2,6 млн долларов незаконно оказались в казне фирмы Global Marketing, которая была зарегистрирована в ОАЭ.

Отмечено, после подписания соглашения о поставках запчастей для Ан-32 индийской Hindustan Aeronautics в 2014 году был подписан ещё один пакет документов с той самой Global Marketing, о которой изначально речи при заключении контракта не велось.

По некоторым данным, движение средств могло вестись через один из исламских банков города Дубаи. Туда также поступил запрос о необходимости предоставить данные о том, кому именно ушла упомянутая выше сумма из украино-индийской сделки.

Как пишет Indian Express, разбирательства продолжаются, а Минобороны и МВД Индии официальных комментариев по этому вопросу не дают.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
ОАЭ
Украина
Продукция
Ан-32

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