НАБУ нашло коррупцию в Минобороны Индии: куда пошёл откат по Ан-32?
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Пара модернизированных самолетов Ан-32RE ВВС Индии из восьмой переданной заказчику партии, Киев, 19.11.2015.
Источник: ГП "Завод 410 ГА"
В индийской прессе вышел материал, в котором говорится о запросе Национального антикоррупционного бюро Украины в МВД Индии с просьбой прояснить ситуацию с финансовыми потоками по вопросу реализации военно-технического контракта. Речь идёт о контракте, по которому Украина поставила Индии запасные части к многоцелевым военно-транспортным самолётам Ан-32. Эти самолёты ещё с советских времён активно эксплуатируются в Индии, применяясь, в частности, для снабжения войск на восточных и северных границах. В Индии высоко оценивают потенциал этого самолёта не только по транспортировке грузов, но и при ликвидации стихийных бедствий, а потому заявляют, что от эксплуатации Ан-32 отказываться в ближайшее время не собираются. На сегодняшний день в ВВС Индии около 108 таких самолётов. Но при этом вынуждены закупать запчасти за рубежом - на Украине.
В Киеве считают, что часть суммы контракта на поставку в Индию авиационных комплектующих превратилась в «откат». Речь идёт о сумме в 2,6 млн долларов, которые, как заявлено, стали суммой ущерба для компании «Спецтехноэкспорт». При этом Национальное антикоррупционное бюро, начав расследование на Украине, некоторое время назад пришло к выводу, что к коррупционной схеме могут быть причастны чиновники из министерства обороны Индии. Об этом пишет индийское издание Indian Express.
В НАБУ заявили, что 2,6 млн долларов незаконно оказались в казне фирмы Global Marketing, которая была зарегистрирована в ОАЭ.
Отмечено, после подписания соглашения о поставках запчастей для Ан-32 индийской Hindustan Aeronautics в 2014 году был подписан ещё один пакет документов с той самой Global Marketing, о которой изначально речи при заключении контракта не велось.
По некоторым данным, движение средств могло вестись через один из исламских банков города Дубаи. Туда также поступил запрос о необходимости предоставить данные о том, кому именно ушла упомянутая выше сумма из украино-индийской сделки.
Как пишет Indian Express, разбирательства продолжаются, а Минобороны и МВД Индии официальных комментариев по этому вопросу не дают.
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31.05.2018
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