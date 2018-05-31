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Новые боеприпасы значительно расширят боевой потенциал Су-57

01.06.2018 Российская газета 867 0
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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: МО РФ

Значение истребителя пятого поколения Су-57 для ВВС России невозможно переоценить в первую очередь из-за современного вооружения, которым оснащается эта боевая машина. К такому выводу пришли авторы издания Military Watch, специализирующегося на военной тематике.

Как уже сообщалось ранее, для нового истребителя разрабатывается вооружение 14 типов, включая ракеты "воздух-воздух" малой, средней, большой и сверхбольшой дальности, управляемые ракеты "воздух-поверхность" различного назначения, а также корректируемые бомбы.

К примеру, это планирующая авиабомба "Дрель", которая может быть сброшена в 30 километрах от цели. Снаряд состоит из 15 самоприцеливающихся боевых элементов. На конечном участке траектории они отделяются от бомбы и спускаются на парашютах, наводясь при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. "Дрель" хорошо подходит для уничтожения ракетных батарей и танковых колонн противника.

Помимо этого Су-57 оснащаются ракетами "воздух-воздух" большой дальности, способными поражать цель на расстоянии в 200 километров (также имеются данные о разработке ракет сверхбольшой дальности). Главное при этом - беспрецедентная точность наведения.

Еще одна новейшая система вооружения, которая недавно дебютировала вместе с Су-57 в Сирии, - это ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия Х-59МК2. Она способна самостоятельно наводиться на цель без постоянного контроля с истребителя - "выстрелил и забыл". Благодаря этому Су-57 может быстрее перемещаться от одного объекта атаки к другому.

Известно также, что Су-57 может использовать противорадиолокационные ракеты Х-58, задача которых - нейтрализация станций наблюдения противника, а также различные модификации высокоточной ракеты "воздух-поверхность" Х-38. Ее главное преимущество - скорость в 2,2 Маха, что заметно больше, чем у крылатых ракет, стоящих на вооружении в армиях западных стран.


Алексей Иванов
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
ПБК-500У
Х-38
Х-58
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения

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