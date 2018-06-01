Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт



Бойцы ливанского движения «Хезболлах» освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.

Источник: Пресс-служба Хезболлах Бойцы ливанского движения «Хезболлах» освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.Источник: Пресс-служба Хезболлах

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Максимально возможным результатом переговоров глав оборонных ведомств России и Израиля может стать посредническое содействие Москвы в отводе иранских и проиранских сил на 60 км от израильско-сирийской границы в обмен на прекращение израильскими ВВС атак на иранские объекты в Сирии, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

"Реальные результаты этих переговоров и дальнейшее поведение партнеров России в Сирии, а также Израиля, прогнозировать сложно. Вместе с тем у всех сторон есть стимул пойти на компромисс, поскольку никто не хочет "горячей войны" с участием иранских и израильских военных", - сказал В.Фитин в четверг "Интерфаксу".

По оценке конфликтолога, максимально возможным вариантом был бы отвод иранских подразделений и дружественных им формирований из других стран, как минимум, на 60 км от израильско-сирийской границы, и в качестве ответного компромиссного шага - прекращение израильских авианалетов на военные объекты Ирана в Сирии.

"Ситуация удалось бы несколько успокоить, если бы был принят компромиссный вариант и российская сторона сочла бы возможным поговорить со своими партнерами в Сирии. Москва, в принципе, могла бы убедить их пойти навстречу пожеланиям Израиля при условии, что израильтяне прекратят воздушные атаки любых объектов на сирийской территории", - сказал собеседник агентства,

В свою очередь официальный Тегеран также заинтересован в компромиссном результате переговоров, чтобы обезопасить контролируемые им в Сирии военные группировки, считает эксперт.

"В достижении компромисса с Израилем заинтересован и Тегеран, который пользуется посредническими возможностями Москвы. "В интересах Ирана было бы обезопасить свой воинский контингент на сирийской территории, а также находящихся там и спонсируемых из Тегерана группировок от неожиданных ударов израильской авиации", - сказал В.Фитин.

По его оценке, такой компромиссный вариант представляется наиболее реальным, поскольку Иран, по определению, не согласится с полным выводом своих войск из Сирии.

"Полный вывод иранских и проиранских сил с сирийской территории, чего очень хотели бы в Израиле, как вариант крайне маловероятен в нынешних условиях. Вероятность достижения компромисса, полагаю, есть", - сказал эксперт.

По его мнению, переговоры в Москве министра обороны Израиля Авигдора Либермана и высокопоставленных сотрудников разведки этой страны с российским министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу развития ситуации на юге Сирии будут иметь очень большое значение.