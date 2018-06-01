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Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт

01.06.2018 Интерфакс-АВН 553 4
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Хезболлах
Бойцы ливанского движения «Хезболлах» освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.
Источник: Пресс-служба Хезболлах

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Максимально возможным результатом переговоров глав оборонных ведомств России и Израиля может стать посредническое содействие Москвы в отводе иранских и проиранских сил на 60 км от израильско-сирийской границы в обмен на прекращение израильскими ВВС атак на иранские объекты в Сирии, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

"Реальные результаты этих переговоров и дальнейшее поведение партнеров России в Сирии, а также Израиля, прогнозировать сложно. Вместе с тем у всех сторон есть стимул пойти на компромисс, поскольку никто не хочет "горячей войны" с участием иранских и израильских военных", - сказал В.Фитин в четверг "Интерфаксу".

По оценке конфликтолога, максимально возможным вариантом был бы отвод иранских подразделений и дружественных им формирований из других стран, как минимум, на 60 км от израильско-сирийской границы, и в качестве ответного компромиссного шага - прекращение израильских авианалетов на военные объекты Ирана в Сирии.

"Ситуация удалось бы несколько успокоить, если бы был принят компромиссный вариант и российская сторона сочла бы возможным поговорить со своими партнерами в Сирии. Москва, в принципе, могла бы убедить их пойти навстречу пожеланиям Израиля при условии, что израильтяне прекратят воздушные атаки любых объектов на сирийской территории", - сказал собеседник агентства,

В свою очередь официальный Тегеран также заинтересован в компромиссном результате переговоров, чтобы обезопасить контролируемые им в Сирии военные группировки, считает эксперт.

"В достижении компромисса с Израилем заинтересован и Тегеран, который пользуется посредническими возможностями Москвы. "В интересах Ирана было бы обезопасить свой воинский контингент на сирийской территории, а также находящихся там и спонсируемых из Тегерана группировок от неожиданных ударов израильской авиации", - сказал В.Фитин.

По его оценке, такой компромиссный вариант представляется наиболее реальным, поскольку Иран, по определению, не согласится с полным выводом своих войск из Сирии.

"Полный вывод иранских и проиранских сил с сирийской территории, чего очень хотели бы в Израиле, как вариант крайне маловероятен в нынешних условиях. Вероятность достижения компромисса, полагаю, есть", - сказал эксперт.

По его мнению, переговоры в Москве министра обороны Израиля Авигдора Либермана и высокопоставленных сотрудников разведки этой страны с российским министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу развития ситуации на юге Сирии будут иметь очень большое значение.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей

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Комментариев 4, отображено с 1 по 4
IL
Израильтянин
200
№1
01.06.2018 13:24
Цитата, q
Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Максимально возможным результатом переговоров глав оборонных ведомств России и Израиля может стать посредническое содействие Москвы в отводе иранских и проиранских сил на 60 км от израильско-сирийской границы в обмен на прекращение израильскими ВВС атак на иранские объекты в Сирии,

Совершенно не приемлемая дистанция, Да и какой резон Израилю в этом договоре?
0
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dimonch
11
№2
01.06.2018 17:53
Сирия убирает иранцев, Израиль убирает пиндостан и игил(запрещена в России), чем не вариант?
0
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IL
Израильтянин
200
№3
01.06.2018 20:51
Врядли мы можем повлиять на эти структуры (игил и сша),  как впрочем и ваше влияние на Иран далеко  не безгранично,
При этом выгоды для Израиля в полосе в 60 км *без никто*, я не вижу. Сишком мало. Может 1000 было бы разумней - но Иран не согласится. на такое .

Тем более что

Цитата, q
"Иранских войск на нашей территории нет и никогда не было. Их ведь не спрячешь. И мы не стали бы это скрывать", — сказал Асад в интервью RT.

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180531/1521747906.html

А так же :
Цитата, q
«Задача выполнена»: в Минобороны заявили о разгроме ИГ в Сирии

https://russian.rt.com/world/article/457499-minoborony-razgrom-ig-siriya

Так что нет никакой проблемы ))
0
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BY
dimonch
11
№4
02.06.2018 01:46
Цитата, Израильтянин сообщ. №3
Врядли мы можем повлиять на эти структуры
Скромность украшает)

Цитата, Израильтянин сообщ. №3
"Иранских войск на нашей территории нет и никогда не было. Их ведь не спрячешь. И мы не стали бы это скрывать", — сказал Асад в интервью RT.

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180531/1521747906.html

А так же :
Цитата, q
«Задача выполнена»: в Минобороны заявили о разгроме ИГ в Сирии

https://russian.rt.com/world/article/457499-minoborony-razgrom-ig-siriya

Так что нет никакой проблемы ))

Формально вам будет сложновато докопаться к вышеприведённым цитатам,тем не менее суть в том,что вы свели всё к  - не так уж важно, что где то рядом отряды иранцев, важнее, чтобы пиндосы с игил(запрещена в России) остались
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