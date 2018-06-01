Производство деталей к реактивному самолету СР-10 откроется в Дагестане



УТС СР-10.

Источник: РИА Новости/ Евгений Одиноков УТС СР-10.Источник: РИА Новости/ Евгений Одиноков

В правительстве региона обсудили вопросы освоения производства деталей и узлов к реактивному учебно-тренировочному самолету СР-10 на предприятиях республики, сообщили "АиФ Дагестан" сегодня в пресс-службе Главы РД.

Проект представили главный конструктор, руководитель проекта реактивного учебно-тренировочного самолета СР-10 Максим Юхацков и летчик - испытатель Магомед Толбоев.

"В конструкции самолета применены современные, но уже освоенные технологические решения. Подобный подход позволяет минимизировать риски и затраты на создание самолета, а также создать относительно дешевый летательный аппарат", - отметил Юхацков.

По итогам совещания решено разработать дорожную карту, которая позволит эффективно и быстро создать условия для размещения заказов на предприятиях региона.

При реализации проекта предприятия Дагестана получат заказы на 1,5 млрд рублей, а также создаст в регионе более 300 новых рабочих мест.