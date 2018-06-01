Производство деталей к реактивному самолету СР-10 откроется в Дагестане
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УТС СР-10.
Источник: РИА Новости/ Евгений Одиноков
В правительстве региона обсудили вопросы освоения производства деталей и узлов к реактивному учебно-тренировочному самолету СР-10 на предприятиях республики, сообщили "АиФ Дагестан" сегодня в пресс-службе Главы РД.
Проект представили главный конструктор, руководитель проекта реактивного учебно-тренировочного самолета СР-10 Максим Юхацков и летчик - испытатель Магомед Толбоев.
"В конструкции самолета применены современные, но уже освоенные технологические решения. Подобный подход позволяет минимизировать риски и затраты на создание самолета, а также создать относительно дешевый летательный аппарат", - отметил Юхацков.
По итогам совещания решено разработать дорожную карту, которая позволит эффективно и быстро создать условия для размещения заказов на предприятиях региона.
При реализации проекта предприятия Дагестана получат заказы на 1,5 млрд рублей, а также создаст в регионе более 300 новых рабочих мест.
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31.05.2018
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штурм
3862
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№1
01.06.2018 17:33
Пусть Дагестан помидоры и фрукты выращивает, ещё с советских времён помню продукцию Дагавтомат которая разваливалась после 2-3 отключений это при том, что в те времена там работали инженеры из России, а в 90-е их вырезали и выгнали.
Не дай бог такое в самолёт поставить......
Пусть уж Смоленский авиазавод СР-10 собирает из нормальных комплектующих,
это учебный самолёт, ради чего курсантов гробить?
из-за криворуких рабочих которым только "дэнги давай".....
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Сергей-82
13054
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№2
01.06.2018 17:44
Цитата, штурм сообщ. №1
Цитата, q
ОАО Завод «Дагдизель» (ранее «Завод № 182», «Дагдизель») — машиностроительный завод в Каспийске. Одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. В советское время был одним из ведущих дизелестроительных и торпедостроительных заводов СССР. С 2008 года входит в концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор».
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штурм
3862
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№3
01.06.2018 20:39
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2Не от их ли торпеды погиб Курск???
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