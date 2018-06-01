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Презентация двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 истребителя ПАК ФА

01.06.2018 bmpd.livejournal.com 1155 2
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Небезынтересная презентация (оригинал) двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 ("Изделие 117"), созданного для истребителя ПАК ФА (Су-57) в "Опытно-конструкторском бюро имени А. Люльки" (Москва, филиал ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение") и представляющая выдвижение ОКБ имени А. Люльки на конкурс "Авиастроитель года" по итогам 2017 года в номинации "За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)".
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
УМПО

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Олег Бахарев
2146
№1
01.06.2018 15:24
А вот интересно, предусмотрен ли "крейсерский" режим полёта Су-57 на одном двигателе (или с чередованием) с целью экономии топлива для полёта на максимальную дистанцию. Возможно ли это, целесообразно ли?
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RU
Байкал57
835
№2
01.06.2018 15:57
Должна мода у военных пойти один двигатель надежный и проверенный временем, второй новый только с госиспытаний. Это касается каждого Су-57, Ан-124(ПД-18 и НК-23Д) и все подряд до мелких вертолетов Ка-226. Ситуация сложилась, все новые двигатели на импортозамещение или резкая модернизация. Все детские болезни 10-15 лет лечить в паре с надежным(импортным и нашим).
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