Презентация двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 истребителя ПАК ФА

Байкал57 835

№2 01.06.2018 15:57 Должна мода у военных пойти один двигатель надежный и проверенный временем, второй новый только с госиспытаний. Это касается каждого Су-57, Ан-124(ПД-18 и НК-23Д) и все подряд до мелких вертолетов Ка-226. Ситуация сложилась, все новые двигатели на импортозамещение или резкая модернизация. Все детские болезни 10-15 лет лечить в паре с надежным(импортным и нашим).