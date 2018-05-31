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Ветеран элитного спецподразделения США Delta Force протестировал автомат АК-12

01.06.2018 42.TUT.BY 1427 0
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Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12.
Источник: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

Оружейный эксперт Ларри Виккерс, отслуживший двадцать лет в элитном американском спецподразделении Delta Force, протестировал автомат Калашникова АК-12.


Он отметил, что из-за особенностей расположения оптики — на ствольной коробке — ее трудно надежно зафиксировать, но конструкторам АК-12 удалось найти путь к правильному решению этой проблемы. Еще эксперту понравилась стрельба «двойками» — очередями по два выстрела.



Напомним, что АК-12 входит в комплект боевой экипировки «Ратник». Автомат оснащен планками Пикатинни на съемной крышке ствольной коробки и ствольной накладке, обеспечивает удобную и надежную установку дневных и ночных прицелов. Дополнительная планка имеется на цевье.


Предохранитель — переводчик режимов огня расположен справа и имеет 4 положения (предохранитель — автоматический огонь — отсечка на 2 выстрела — одиночный огонь), и оснащен дополнительным упором под указательный палец, что позволяет переключать его без отрыва руки от рукоятки управления огнем.


Денис Алдохин
31.05.2018
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Страны
США
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников

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