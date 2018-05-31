Ветеран элитного спецподразделения США Delta Force протестировал автомат АК-12



Новый автомат АК-12.

Источник: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников" Новый автомат АК-12.Источник: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

Оружейный эксперт Ларри Виккерс, отслуживший двадцать лет в элитном американском спецподразделении Delta Force, протестировал автомат Калашникова АК-12.

Он отметил, что из-за особенностей расположения оптики — на ствольной коробке — ее трудно надежно зафиксировать, но конструкторам АК-12 удалось найти путь к правильному решению этой проблемы. Еще эксперту понравилась стрельба «двойками» — очередями по два выстрела.

Напомним, что АК-12 входит в комплект боевой экипировки «Ратник». Автомат оснащен планками Пикатинни на съемной крышке ствольной коробки и ствольной накладке, обеспечивает удобную и надежную установку дневных и ночных прицелов. Дополнительная планка имеется на цевье.

Предохранитель — переводчик режимов огня расположен справа и имеет 4 положения (предохранитель — автоматический огонь — отсечка на 2 выстрела — одиночный огонь), и оснащен дополнительным упором под указательный палец, что позволяет переключать его без отрыва руки от рукоятки управления огнем.

Денис Алдохин