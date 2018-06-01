Северный рубеж России: боевые корабли флота
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Ракетный крейсер "Варяг". Источник: v-abrosimov.livejournal.com.
По данным из открытых источников, флот насчитывает 37 надводных кораблей и 41 подлодку
Северный флот (СФ) является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ, он самый "молодой" из всех военных флотов. В числе задач СФ — поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания.
С 1 декабря 2014 года на основе СФ действует объединенное стратегическое командование "Север", задачей которого стало обеспечение защиты национальных интересов России в Арктической зоне. Были сформированы группировки войск командования на островных территориях РФ в Арктике, в том числе на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Флагман СФ — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан".
По данным из открытых источников, в мае 2018 года состав флота включал 41 подлодку:
- 8 атомных субмарин с баллистическими ракетами проектов 941 "Акула", 955 "Борей" и 667БРДМ "Дельфин";
- 4 атомные субмарины с крылатыми ракетами проектов 885 "Ясень" и 949А "Антей";
- 13 многоцелевых атомных субмарин проектов 671РТМК "Щука", 971 "Щука-Б", 945 "Барракуда" и 945А "Кондор";
- 9 атомных подводных лодок спецназначения проектов 1851, 18511, 1910 и 10831 (АС-12);
- 1 дизельную подлодку спецназначения проекта 20120 и 6 дизельных субмарин проектов 877 "Палтус" и 677 "Лада").
Кроме того, в составе флота находились 37 надводных кораблей:
- тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5;
- два тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 11442 "Орлан" ("Петр Великий" и "Адмирал Нахимов");
- ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов";
- эскадренный миноносец проекта 956 "Адмирал Ушаков":
- 5 больших противолодочных кораблей проектов 1155 и 1155.1;
- 2 малых ракетных корабля проекта 12341;
- 1 артиллерийский катер;
- 6 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;
- 4 больших десантных корабля проекта 775;
- 4 десантных катера;
- 3 морских тральщика проектов 12660 и 266М;
- 6 базовых тральщиков проекта 1265;
- 1 рейдовый речной тральщик проекта 1258Э.
В состав СФ входят береговые войска и сформированная в декабре 2015 года 45-я армия ВВС и ПВО.
Главная база СФ — Североморск (Мурманская область). Пункты базирования — Видяево, Гаджиево, Гремиха, Западная Лица и Полярный, также действует Беломорская военно-морская база в Северодвинске Архангельской области.
Пополнение флота
- В настоящее время морская авиация СФ получает дальние противолодочные самолеты Ил-38Н (модернизированный Ил-38, оснащаемый радиоэлектронным комплексом "Новелла").
- В 2017 году в подразделения радиоэлектронной борьбы СФ поступили новейшие комплексы РЭБ "Свет" и "Самарканд".
- В ноябре 2017-го в состав вспомогательных сил СФ вошел новейший ледокол "Илья Муромец" проекта 21180.
- В апреле 2018 года флаг вспомогательного флота был поднят на головном многофункциональном судне тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.
В рамках реализации госпрограммы вооружения до 2020 года запланировано комплексное переоснащение сил флота — он должен получить на вооружение:
- 6 многоцелевых атомных и дизельных субмарин;
- 2 больших десантных корабля;
- 1 эсминец, 5 фрегатов, 5 тральщиков и 21 судно обеспечения.
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"
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31.05.2018
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Олег Бахарев
2146
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№1
01.06.2018 15:54
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сколько кораблей из списочного состава СФ находятся в боевой готовности? Хорошо если половина.
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ID: 3396
457
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№2
01.06.2018 20:08
Северный флот не самый молодой. Черноморский на 50 лет моложе.
Установлено, что указом императрицы Анны Иоанновны от 15 марта 1733 года был создан Архангельский военный порт и учреждена эскадра кораблей, чьей зоной ответственности стало Белое море и побережье Кольского полуострова. Эту дату отныне решено считать временем основания Северного флота.
Приказом главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года было определено, что СФ был образован в 1733 году. За основу был взят период создания военного порта в Архангельске и постройки эскадры кораблей, зоной ответственности которой были Белое и Баренцево моря.
И 1 июня 2018 года Северному флоту исполнится 285 лет.
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Efril
45
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№3
01.06.2018 22:56
До 20-ого года флот должен получить 1 эсминец и 5 фрегатов? Откуда их возьмут? Я понимаю, что перемоги нужно придумывать, но хоть грамм совести надо иметь.
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