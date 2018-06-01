Северный рубеж России: боевые корабли флота



Ракетный крейсер "Варяг". Источник: v-abrosimov.livejournal.com. Ракетный крейсер "Варяг". Источник: v-abrosimov.livejournal.com.

По данным из открытых источников, флот насчитывает 37 надводных кораблей и 41 подлодку

Северный флот (СФ) является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ, он самый "молодой" из всех военных флотов. В числе задач СФ — поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания.

С 1 декабря 2014 года на основе СФ действует объединенное стратегическое командование "Север", задачей которого стало обеспечение защиты национальных интересов России в Арктической зоне. Были сформированы группировки войск командования на островных территориях РФ в Арктике, в том числе на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Флагман СФ — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан".

По данным из открытых источников, в мае 2018 года состав флота включал 41 подлодку:

8 атомных субмарин с баллистическими ракетами проектов 941 "Акула", 955 "Борей" и 667БРДМ "Дельфин";

4 атомные субмарины с крылатыми ракетами проектов 885 "Ясень" и 949А "Антей";

13 многоцелевых атомных субмарин проектов 671РТМК "Щука", 971 "Щука-Б", 945 "Барракуда" и 945А "Кондор";

9 атомных подводных лодок спецназначения проектов 1851, 18511, 1910 и 10831 (АС-12);

1 дизельную подлодку спецназначения проекта 20120 и 6 дизельных субмарин проектов 877 "Палтус" и 677 "Лада").

Кроме того, в составе флота находились 37 надводных кораблей:

тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5;

два тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 11442 "Орлан" ("Петр Великий" и "Адмирал Нахимов");

ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов";

эскадренный миноносец проекта 956 "Адмирал Ушаков":

5 больших противолодочных кораблей проектов 1155 и 1155.1;

2 малых ракетных корабля проекта 12341;

1 артиллерийский катер;

6 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;

4 больших десантных корабля проекта 775;

4 десантных катера;

3 морских тральщика проектов 12660 и 266М;

6 базовых тральщиков проекта 1265;

1 рейдовый речной тральщик проекта 1258Э.

В состав СФ входят береговые войска и сформированная в декабре 2015 года 45-я армия ВВС и ПВО.

Главная база СФ — Североморск (Мурманская область). Пункты базирования — Видяево, Гаджиево, Гремиха, Западная Лица и Полярный, также действует Беломорская военно-морская база в Северодвинске Архангельской области.

Пополнение флота

В настоящее время морская авиация СФ получает дальние противолодочные самолеты Ил-38Н (модернизированный Ил-38, оснащаемый радиоэлектронным комплексом "Новелла").

В 2017 году в подразделения радиоэлектронной борьбы СФ поступили новейшие комплексы РЭБ "Свет" и "Самарканд".

В ноябре 2017-го в состав вспомогательных сил СФ вошел новейший ледокол "Илья Муромец" проекта 21180.

В апреле 2018 года флаг вспомогательного флота был поднят на головном многофункциональном судне тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.

В рамках реализации госпрограммы вооружения до 2020 года запланировано комплексное переоснащение сил флота — он должен получить на вооружение:

6 многоцелевых атомных и дизельных субмарин;

2 больших десантных корабля;

1 эсминец, 5 фрегатов, 5 тральщиков и 21 судно обеспечения.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"