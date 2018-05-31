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Первый экологичный и быстровозводимый технический парк для "Искандеров-М" построили в ЮВО

01.06.2018 ТАСС 555 0
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"Искандер-М"
"Искандер-М".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Комплекс предназначен для размещения и обслуживания штатной боевой техники

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Первый в Южном военном округе (ЮВО) парк для боевой техники, который уникален современными системами очистки и быстровозводимыми строительными конструкциями, принят в эксплуатацию в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в четверг заместитель командующего войсками ЮВО по строительству и расквартированию войск Магомед Хандаев.

"Ракетное соединение Южного военного округа на Кубани приняло в эксплуатацию современный комплекс парковой зоны и технической территории, предназначенный для размещения и обслуживания штатной боевой техники, в том числе оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", - сказал он.

Собеседник пояснил, что комплекс из 70 объектов возвели за полтора года. Строения базируются на легком фундаменте, а стены представляют собой специальный плотный брезент на металлических конструкциях. Очистные сооружения работают по закрытому циклу, стоки не сливаются. На технической территории оборудованы обсыпные хранилища, караульное помещение, КПП, резервуары запаса воды и другие объекты.

Внутри каждого из более чем 10 гаражных боксов (каждый - на 20 машин) имеются вентиляция, отопление и связь, также имеются заправка, автомойка, отапливаемый бокс для хранения техники и запчастей, своя котельная. Размещение зданий и сооружений позволяют быстро и удобно вывести машины из парка, рядом с зонами парковки расположена "аккумуляторная", запасные выезды оборудованы так, что позволяют выехать на дорогу общего пользования.

"Это первый парк подобного рода на юге России. От остальных он отличается использованными современными технологиями, экологичностью очистных систем и тем, что возвести его можно легче и быстрее, чем другие", - отметил Хандаев.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ

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