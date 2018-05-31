Асад: конфликта США и РФ в Сирии удалось избежать благодаря мудрости руководства России



Предвыборный плакат Башара Асада и фото Владимира Путина на машине в городе аль-Кадаха неподалеку от Латакии, май 2014 года.

Источник: Reuters Предвыборный плакат Башара Асада и фото Владимира Путина на машине в городе аль-Кадаха неподалеку от Латакии, май 2014 года.Источник: Reuters

Президент арабской республики рассказал, что риск столкновения был высоким

ТАСС, 31 мая. Конфликта между Россией и США в Сирии удалось избежать благодаря мудрости российского руководства. Об этом заявил в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад, выдержки интервью опубликованы на сайте телекомпании в четверг.

"На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США, - сказал он. - К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского. Такой конфликт не отвечает ничьим интересам ни в мире вообще, ни в первую очередь в Сирии".

Асад вновь подчеркнул, что стабилизации ситуации в его стране способствует поддержка этого процесса Россией и препятствуют действия США, которые он назвал глупыми.

Президент также рассказал, что благодаря позиции России удары США по Сирии в ночь с 13 по 14 апреля 2018 года не были масштабными.

"Они (американцы) рассказали эту историю, эту ложь [о применении Сирией химоружия], а общественность во всем мире и на Западе им не поверила, но отступать было некуда, нужно было что-то предпринять, пусть и не столь масштабное. Во-вторых, это было связано с позицией Москвы", - сказал сирийский лидер.

Сирийский лидер уверен, что войскам США следует покинуть территорию республики и рано или поздно это должно случиться.

"Это наша земля, и освобождать ее - наше право и долг, - заявил Асад. - А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится".

Асад напомнил о вторжении США в Ирак, которое завершилось выводом из этой страны американских войск, и призвал Вашингтон сделать выводы из этого опыта.

Президент добавил, что в его стране нет войск Ирана, и, что находящиеся на ее территории иранские офицеры оказывают помощь сирийской армии.

"Самый важный факт в том, что касается этого вопроса, это то, что у нас нет иранских войск, и никогда не было", - заявил президент Сирии. "Так же как мы пригласили россиян, мы могли бы пригласить иранцев", - добавил он. Таким образом Асад ответил на вопрос о том, не собирается ли он попросить Иран вывести своих военных из Сирии, чтобы уменьшить риск ударов по сирийской территории со стороны Израиля, США и их союзников.

"У нас есть иранские офицеры, которые работают с сирийской армией как помощники, но иранских солдат у нас нет, - сказал Асад. - Они говорят, что в ходе атаки, которая произошла несколько недель назад, они атаковали иранские базы и лагеря... Но на самом деле пострадали десятки сирийцев, но ни одного иранца, так что как они могут говорить, что у нас есть иранские войска?"

"Это ложь, мы всегда говорили, что у нас находятся иранские офицеры, но они работают с нашей армией, у нас не находятся войска [Ирана]", - сказал Асад.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео назвал в качестве одного из условий заключения нового соглашения по атому с Тегераном вывод из Сирии всех сил, находящихся под иранским командованием.

В минувшее воскресенье на еженедельном заседании кабинета премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль работает над предотвращением создания "направленного против него иранского военного присутствия [в Сирии]", а также "действует против передачи смертоносных видов оружия из Сирии в Ливан или их производства в Ливане".