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Совет Россия - НАТО обсудил Украину, военную активность в Европе и учения

01.06.2018 ТАСС 868 0
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Россия - НАТО
Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом .
Источник: © Министерство обороны РФ

В НАТО заявили, что альянс придерживается последовательного подхода к России, в частности, каналы для политического диалога остаются открытыми

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Совет Россия - НАТО на уровне послов провел открытый диалог по Украине, военной деятельности в Европе, ее транспарентности и ограничению рисков, асимметричным методам военной стратегии и доктрины, а также взаимные брифинги по предстоящим масштабным учениям каждой из сторон. Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении НАТО.

"Совет Россия - НАТО провел открытый обмен мнениями по ряду тем, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, относящиеся к военной активности, транспарентности и снижению рисков, асимметричным методам [военной] стратегии и доктрины. НАТО и Россия провели взаимные брифинги о предстоящих крупных учениях", - говорится в документе.

По информации ТАСС, речь идет о первом обмене данными о предстоящих осенью самых крупных за 30 лет учениях НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии с участием 40 тыс. военных, а также о предстоящих российских учениях "Восток-2018".

"НАТО придерживается последовательного подхода к России. Мы заморозили практическое сотрудничество в 2014 году из-за агрессивных действий России на Украине. В то же время каналы для политического диалога остаются открытыми, Совет Россия - НАТО сохраняется как важный форум", - говорится в документе.

"НАТО и Россия также поддерживают открытыми каналы связи между военными. Страны НАТО, в частности, приветствовали состоявшуюся в Баку встречу главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти и российского главу Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Диалог между Россией и НАТО способствует более предсказуемым отношениям и повышает взаимную безопасность", - говорится в заявлении.
31.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Украина
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
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Военные учения

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