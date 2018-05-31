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СМИ: новейший авианосец ВМС США вернулся на базу из-за поломки двигателя

01.06.2018 ТАСС 456 0
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Атомный ударный авианосец США Gerald R. Ford
Атомный ударный авианосец США Gerald R. Ford.
Источник: © Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy via AP

Как долго продлится внеплановый ремонт, неизвестно

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Новейший атомный ударный авианосец США CVN-78 Gerald R. Ford продолжают преследовать технические проблемы. По сообщению новостного портала Navy Times, из-за очередной серьезной проблемы с силовой установкой "плавучий военный аэродром" был вынужден был вернуться на верфь для ремонта.

Представитель американских ВМС Коллин О'Рурк подтвердила, что на авианосце возникла проблема с двигателем, "связанная с недавним изменением конструкции", из-за чего потребовалось прервать плавание.

О'Рурк отметила, что для головного в своем классе авианосца выявление различного рода недостатков вполне ожидаемо. Причем судостроители многие из них выявить не в состоянии, их можно установить только во время ходовых испытаний.

Gerald R. Ford вышел 19 мая на длительные испытания в море, после которых корабль планировалось отправить на верфь для отладки механизмов и устранения всех выявленных дефектов. Теперь авианосец ожидает внеплановый ремонт, о продолжительности которого не известно. Navy Times полагает, что проблемы корабля связаны с механизмами, отвечающими за подачу пара на лопасти двигателя. Ранее сообщалось, что сомнения вызывает надежность новых электромагнитных катапульт и некоторых других систем авианосца.

Gerald R. Ford - первый в серии американских атомных авианосцев нового поколения, предназначенных для замены авианосцев типа Nimitz. Численность экипажа CVN-78 по сравнению с предыдущими авианосцами уменьшена на 900 человек за счет новейших автоматизированных систем. Длина корабля - 337 метров, водоизмещение - 100 тыс. тонн, максимальная скорость - до 30 узлов. Спущен на воду в 2013 году, в мае 2017 введен в состав ВМС США.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
CVN-78
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец

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