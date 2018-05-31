Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию



Глава МИД РФ Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава российского внешнеполитического ведомства также передал главе КНДР пожелания успехов в урегулировании вопросов Корейского полуострова от президента РФ Владимира Путина

ПХЕНЬЯН, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном передал ему пожелания успехов в урегулировании вопросов Корейского полуострова от президента России Владимира Путина, а также пригласил главу КНДР посетить Россию. Видеозапись встречи размещена в четверг на канале МИД РФ в YouTube.

Российский дипломат заявил, что Путин передал Ким Чен Ыну "самый теплый привет" и пожелал успеха в тех крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове. Москва, по его словам, высоко ценит Пханмунджомскую декларацию по итогам межкорейского саммита и готова способствовать ее реализации.

Как отметил в заключении Лавров, Россия заинтересована в установлении "мира, стабильности и процветания" в регионе.

"Мы заметили, что город хорошеет, за последние девять лет появилось очень много новых районов, театров", - сказал Лавров, имея в виду Пхеньян. "Приезжайте в Россию, будем вам очень рады", - заключил глава российской дипломатии.