Спецслужбы накрыли российскую сеть оружейных баронов
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Сотрудник ФСБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин
Спецслужбы пресекли каналы поставок оружия в 14 регионах страны. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ФСБ в четверг, 31 мая.
Совместная операция ФСБ и МВД прошла 29 мая. Следственные действия проведены в отношении 32 россиян, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту оружия.
Изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около четырех тысяч патронов различного калибра, более пяти килограммов взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, детали для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.
Также силовики раскрыли четыре подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан россиянин, находившийся в федеральном розыске.
В настоящее время ФСБ изучает возможную причастность задержанных к другим преступлениям.
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31.05.2018
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