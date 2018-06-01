Спецслужбы накрыли российскую сеть оружейных баронов



Сотрудник ФСБ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин Сотрудник ФСБ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

Спецслужбы пресекли каналы поставок оружия в 14 регионах страны. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ФСБ в четверг, 31 мая.

Совместная операция ФСБ и МВД прошла 29 мая. Следственные действия проведены в отношении 32 россиян, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту оружия.

Изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около четырех тысяч патронов различного калибра, более пяти килограммов взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, детали для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Также силовики раскрыли четыре подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан россиянин, находившийся в федеральном розыске.

В настоящее время ФСБ изучает возможную причастность задержанных к другим преступлениям.