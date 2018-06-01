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Спецслужбы накрыли российскую сеть оружейных баронов

01.06.2018 Lenta.ru 893 1
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Сотрудник ФСБ. Архивное фото
Сотрудник ФСБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

Спецслужбы пресекли каналы поставок оружия в 14 регионах страны. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ФСБ в четверг, 31 мая.

Совместная операция ФСБ и МВД прошла 29 мая. Следственные действия проведены в отношении 32 россиян, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту оружия.

Изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около четырех тысяч патронов различного калибра, более пяти килограммов взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, детали для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Также силовики раскрыли четыре подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан россиянин, находившийся в федеральном розыске.

В настоящее время ФСБ изучает возможную причастность задержанных к другим преступлениям.
31.05.2018
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Страны
Россия

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3862
№1
01.06.2018 16:24
Прошлись бы лучше по Северному Кавказу, там у каждого "джигита" арсенал закопан....
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