Система С-500: установлен новый рекорд во время последних секретных испытаний



Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Как сообщает канал Си-Эн-Би-Си (CNBC), ссылающийся на источник в секретных службах, Россия недавно провела тайные испытания новой системы С-500, в ходе которых она поразила цель с расстояния более 480 километров, улучшив прежние результаты на 80 километров и установив новый рекорд.

Несмотря на хорошую осведомленность источника, не сообщается точных данных о том, когда и где проводились испытания, в то время как Москва - как это часто бывает в подобных случаях - молчит.

Что такое система С-500?

С-500 - это новая воздушная противоракетная система, с 2002 года разрабатываемая российским концерном "Алмаз-Антей" (среди его продукции - знаменитые С-300 и С-400).

Первые поставки этой футуристической системы были запланированы на 2015 год, потом их отложили на 2017, но из-за хронических задержек в комплексных военных программах теперь планируется, что система поступит в эксплуатацию не позднее 2020 года, так как на данный момент она еще находится на стадии испытаний.

Как сообщил заместитель главнокомандующего российских военно-воздушных сил генерал-лейтенант Виктор Гуменный в апреле этого года, система С-500 будет введена в эксплуатацию в "ближайшем будущем".

Характеристики системы С-500

Во-первых, следует сразу сказать, что система С-500 - это не просто модернизированная версия предыдущего комплекса С-400, а совершенно новый вид вооружения.

Ракета обладает собственной системой интеллекта, позволяющей ей анализировать данные РЛС, электронику, воздушную обстановку окружающей среды, в которой она находится, и принимать самостоятельные решения относительно высоты, скорости и направления полета. Это форма самого настоящего искусственного интеллекта, как сообщил командующий российских военно-воздушных сил генерал-полковник Виктор Бондарев в заявлении 10 августа 2014 года.

Технические данные системы С-500 "Прометей" известны пока только частично. На данный момент с определенной уверенностью можно сказать, что она сможет перехватывать цели на максимальном расстоянии 500-600 километров. Точных данных нет и относительно максимальной высоты: по сообщениям некоторых источников, она может составлять 40-50 километров, а по другим данным - аж до 200 километров.

Российские источники утверждают, что система способна перехватывать в том числе и американские малозаметные самолеты пятого поколения (F-22 "Раптор" и F-35 "Лайтнинг II"), однако, учитывая особенность комплекса, не исключено, что его будут использовать для перехвата баллистических ракет, а также против целей, имеющих определенную тактическую ценность, например, таких как самолеты, оснащенные Авиационной системой радиообнаружения и наведения (Awacs), на которые система будет воздействовать при помощи электронных помех.

Система С-500 способна отследить до 20 баллистических ракет на расстоянии в пределах 2 тысяч километров (по данным других источников - до 3,5 тысяч километров) и воздушный транспорт на расстоянии 1,3 тысячи километров, при этом она может обнаружить и поразить десять боеголовок одновременно, летящих с максимальной скоростью 5-7 километров в секунду. Система сможет перехватывать сверхзвуковые боеголовки типа БЛА, а также сверхзвуковые крылатые ракеты, что, если это подтвердится, представляет собой уникальное преимущество перед действующими или модернизируемыми западными системами.

Как и ее "младшие братья" С-300 и С-400, система С-500 мобильна, и все ее составляющие (РЛС, командный и контрольный пункт, заряжающие машины) представляют собой высокомобильные колесные транспортные средства. По сравнению с предыдущими версиями время оперативного развертывания системы значительно сократилось: за десять минут самоходная подъемно-пусковая установка останавливается в тот момент, когда она способна запустить ракету, при этом значительно улучшились характеристики выживания системы в боевых условиях. Уже в 80-е годы Советский Союз использовал тактику "кратковременного огня со сменой целей" (shoot, scoot and hide - букв. "стреляй, беги, прячься") при применении систем противовоздушной обороны С-300В.

Система С-500, вполне вероятно, будет стоять на основе шасси 10×10 модели БАЗ-69096. Два командных пункта - на грузовике 6×6 БАЗ 69092-12, а радар обнаружения целей и тактическое управление разместятся на фуре 8×8 БАЗ-6403.01. Второй радар обнаружения целей будет стоять на шасси 10×10 БАЗ-69096, как и радар, предназначенный для отслеживания баллистических ракет. А многофункциональный радар будет смонтирован на БАЗ-6909-022 8×8. Все автомобили обладают прекрасными качествами внедорожников.

Тактический анализ

Когда систему С-500 примут в активную эксплуатацию, она сможет радикально изменить систему противоракетной и воздушной обороны России, доведя ее до небывалого прежде уровня. Если подтвердится и противоспутниковая эффективность системы, она намного превзойдет простые концепты обороны А2/AD, отвечая на весь спектр возможных воздушно-космических угроз.

Во-вторых, благодаря своему оперативному радиусу действия до 600 километров С-500 становится идеальной мобильной заменой истребителей-перехватчиков, в то же время значительно уменьшая сроки реагирования системы воздушной обороны за счет скорости ракет средней и большой дальности.

Когда (и если) система С-500 будет внедрена в уже существующую российскую систему обороны (Крым, Калининград, Сирия, Кольский полуостров и Камчатка), она станет дестабилизирующим фактором именно благодаря характеристикам ракет и радаров большой и очень большой дальности, подобно тому, как это произошло в связи с развертыванием THAAD и радара AN/TPY-2 в Южной Корее, что вызвало значительное недовольство Китая как раз из-за характеристик данной системы.

Паоло Маури (Paolo Mauri)

Gli Occhi Della Guerra, Италия