МНО Канады намерено приобрести дополнительные вертолеты AW-101
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Вертолет AW101.
Источник: Rick Ingham / www.flightglobal.com
ЦАМТО, 31 мая. Министерство национальной обороны Канады намерено увеличить парк вертолетов, предназначенных для проведения поисково-спасательных операций.
По информации группы Leonardo, МНО Канады планирует провести модернизацию 14 состоящих на вооружении вертолетов CH-149 "Корморан" (канадская версия AW-101), а также приобрести дополнительно до 7 новых вертолетов AW-101.
Согласно опубликованному 24 мая МНО Канады письму с уведомлением, расширение парка CH-149 путем приобретения вертолетов другого типа признано нецелесообразным.
Модернизация позволит снизить стоимость эксплуатации CH-149, которую предполагается продлить как минимум до 2040 года, устранить устаревание, а также расширить возможности вертолетов по проведению операций по назначению.
Модернизация CH-149 будет выполняться консорциумом компаний Team Cormorant в составе Leonardo, IMP Aerospace and Defence, CAE, Rockwell Collins Canada, GE Canada. Предлагаемое МНО Канады решение будет основано на стандарте AW-101-612.
Поставка дополнительных вертолетов позволит обеспечить возможность проведения поисково-спасательных операций на всех четырех основных базах ВВС Канады, включая Трентон в Южном Онтарио.
В уведомлении МНО Канады не указана стоимость и сроки модернизации вертолетов. По оценкам экспертов, стоимость программы может составить от 500 млн. кан. долл. до 1,5 млрд. кан. долл.
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31.05.2018
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