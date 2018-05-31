МНО Канады намерено приобрести дополнительные вертолеты AW-101



Вертолет AW101.

Источник: Rick Ingham / www.flightglobal.com Вертолет AW101.Источник: Rick Ingham / www.flightglobal.com

ЦАМТО, 31 мая. Министерство национальной обороны Канады намерено увеличить парк вертолетов, предназначенных для проведения поисково-спасательных операций.

По информации группы Leonardo, МНО Канады планирует провести модернизацию 14 состоящих на вооружении вертолетов CH-149 "Корморан" (канадская версия AW-101), а также приобрести дополнительно до 7 новых вертолетов AW-101.

Согласно опубликованному 24 мая МНО Канады письму с уведомлением, расширение парка CH-149 путем приобретения вертолетов другого типа признано нецелесообразным.

Модернизация позволит снизить стоимость эксплуатации CH-149, которую предполагается продлить как минимум до 2040 года, устранить устаревание, а также расширить возможности вертолетов по проведению операций по назначению.

Модернизация CH-149 будет выполняться консорциумом компаний Team Cormorant в составе Leonardo, IMP Aerospace and Defence, CAE, Rockwell Collins Canada, GE Canada. Предлагаемое МНО Канады решение будет основано на стандарте AW-101-612.

Поставка дополнительных вертолетов позволит обеспечить возможность проведения поисково-спасательных операций на всех четырех основных базах ВВС Канады, включая Трентон в Южном Онтарио.

В уведомлении МНО Канады не указана стоимость и сроки модернизации вертолетов. По оценкам экспертов, стоимость программы может составить от 500 млн. кан. долл. до 1,5 млрд. кан. долл.